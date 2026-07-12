Auch auf sie hat die Hitze einen Effekt: Sie produzieren weniger Milch und sind weniger fruchtbar. Bild: Manuela Jans-Koch

Kühe produzieren während Hitzeperioden weniger Milch

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Wie Menschen sind auch Tiere während Hitzeperioden weniger produktiv. Kühe oder Ziegen verbrauchen mehr Energie für ihre Körperfunktionen und weniger für ihre Produktion.

Die Trockenheit verursacht bei den Tieren einen intensiven Wasserstress. Die kritischen Schwellenwerte seien in der Viehhaltung schnell erreicht, heisst es von der Bäuerinnen- und Bauernorganisation Uniterre.

Kühe leiden ab 22 bis 24 Grad unter Hitzestress. Der kritische Schwellenwert liege für Milchrassen bei 25 bis 26 Grad. Ab 28 bis 30 Grad werde der Stress schwerwiegend, und die Gesundheit der Kühe werde beeinträchtigt. Die Milchleistung sinke, ebenso wie ihre Fruchtbarkeit.

Es sei schwierig, die Verluste zu beziffern, sagt Michel Darbellay, stellvertretender Direktor des Schweizer Bauernverbandes (SBV), auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Die Züchter ergreifen alle Massnahmen, um die Auswirkungen dieser Temperaturen zu begrenzen und das Tierwohl zu gewährleisten.

Die Tiere werden in den Ställen gehalten, wenn das Gras fehlt. Und selbst wenn sie freien Zugang zur Weide haben, bevorzugen sie es, drinnen zu bleiben und nur nachts oder am frühen Morgen nach draussen zu gehen, präzisiert Darbellay.

Ventilatoren im Stall

In den Ställen versuchen die Züchter, die klimatischen Bedingungen zu verbessern: Ventilatoren und Wassersprüher bringen etwas Kühle und Feuchtigkeit.

Die Tiere sollten eigentlich auf der Weide sein und frisches Gras fressen. Stattdessen müsse man auf eine Winterfütterung umstellen und Futter aus den Vorräten geben, erklärt Darbellay.

Wenn die Winterreserven im Sommer angebrochen werden, müsse man Futter zukaufen oder auf die Notreserven zurückgreifen. Diese Situation führe auch zu mehr Arbeit bei der Betreuung und Fütterung des Viehs, weil man das Heu bringen müsse. Auf der Weide versorgen sich die Kühe selbst.

Hitzewellen können auch einen Einfluss auf die Fruchtbarkeit haben, da Hitzestress sich auf den Hormonhaushalt auswirkt. Der Bauernverband verfolgt die Situation nach eigenen Angaben und hofft, dass sich diese Phase so schnell wie möglich normalisiert. (sda)