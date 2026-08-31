recht sonnig24°
DE | FR
burger
Schweiz
Polizeirapport

Alpinist stürzt am Matterhorn VS tödlich ab

Polizeirapport

Alpinist stirbt nach Absturz am Matterhorn VS

Ein Alpinist ist am Sonntagmorgen am Matterhorn VS zu Tode gekommen.
31.08.2026, 15:0931.08.2026, 15:09

Der Mann stürzte aus noch ungeklärten Gründen auf einer Höhe von rund 4300 Metern in die Tiefe, wie die Walliser Kantonspolizei am Montag mitteilte.

Das Matterhorn mit wenig Schnee und die ausgetrockneter Landschaft, fotografiert am Freitag, 14. August 2026 in Zermatt. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
Ein Bergsteiger ist am Montag am Matterhorn verunglückt.Bild: keystone

Der Unfall ereignete sich laut Mitteilung gegen 7 Uhr, als zwei Alpinisten das Matterhorn über den Löwengrat bestiegen. Einer der beiden Männer sei aus noch ungeklärten Gründen in die Tiefe gestürzt. Der zweite Alpinist alarmierte umgehend die Rettungskräfte. Ein Helikopter von Air Zermatt flog zum Unfallort.

Die Einsatzkräfte konnten vor Ort nur noch den Tod des Verunfallten feststellen. Die formelle Identifikation des Verstorbenen war am Montag noch im Gange, und die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet. (sda)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Mehr Polizeirapport:
32-jähriger Schweizer stirbt bei Töffunfall in Deutschland
Betrunkener fährt in Luzern mit Auto gegen Ampel und wird verletzt
Zwei Unfälle auf einer Passstrasse in Graubünden fordern zwei Tote
Motorradfahrer stirbt bei Kollision in Buochs NW
Person im Bahnhof Leuk VS von Zug erfasst und getötet
Autofahrer rast mit 189 Km/h durch den Uetlibergtunnel – und ist seinen Führerausweis los
Oberengstringen ZH: Mädchen auf Velo bei Unfall mit Rollerfahrer verletzt
Arbon TG: Betrunkener E-Trottifahrer flüchtet vor der Polizei – kommt aber nicht weit