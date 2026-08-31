Alpinist stürzt am Matterhorn VS tödlich ab

Polizeirapport

Alpinist stirbt nach Absturz am Matterhorn VS

Ein Alpinist ist am Sonntagmorgen am Matterhorn VS zu Tode gekommen.

Der Mann stürzte aus noch ungeklärten Gründen auf einer Höhe von rund 4300 Metern in die Tiefe, wie die Walliser Kantonspolizei am Montag mitteilte.

Ein Bergsteiger ist am Montag am Matterhorn verunglückt. Bild: keystone

Der Unfall ereignete sich laut Mitteilung gegen 7 Uhr, als zwei Alpinisten das Matterhorn über den Löwengrat bestiegen. Einer der beiden Männer sei aus noch ungeklärten Gründen in die Tiefe gestürzt. Der zweite Alpinist alarmierte umgehend die Rettungskräfte. Ein Helikopter von Air Zermatt flog zum Unfallort.

Die Einsatzkräfte konnten vor Ort nur noch den Tod des Verunfallten feststellen. Die formelle Identifikation des Verstorbenen war am Montag noch im Gange, und die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet. (sda)