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Personen evakuiert: Schreinerei im Urner Schächental steht in Vollbrand

Die App Alertswiss warnt die Bevölkerung vor starker Rauchentwicklung.
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Mehrere Personen evakuiert: Schreinerei im Urner Schächental steht in Vollbrand

22.07.2026, 07:1722.07.2026, 07:23

In Spiringen im Urner Schächental ist am Mittwochmorgen ein Brand in einer Schreinerei ausgebrochen. Wie die Polizei auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte, steht die Schreinerei in Vollbrand. Mehrere Personen seien evakuiert worden.

Meldungen über Verletzte liegen derzeit nicht vor. Der Brand führt zu einer starken Rauchentwicklung und einem starken, unangenehmen Geruch. Die Bevölkerung ist angehalten, die Fenster und Türen zu schliessen und das Gebiet zu meiden. Die Strasse zum Klausenpass ist derzeit gesperrt. (sda)

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