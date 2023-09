Von hier kommen die Erwerbstätigen in jeder Gemeinde her. Bild: shutterstock/watson

Die grosse Übersicht: Aus diesen Gemeinden kommen die Arbeiter in deinem Wohnort

Die Schweiz, das Land der Pendler. Kürzlich zeigten wir, WOHIN die Arbeiter aus jeder Gemeinde zur Arbeit fahren. Jetzt drehen wir den Spiess um und zeigen, WOHER sie in eine Gemeinde kommen.

Kürzlich zeigten wir, wo all die Leute aus deinem Wohnort eigentlich arbeiten. Denn wir wissen es längst: am gleichen Ort arbeiten und wohnen – das war vielleicht früher mal so.

Das Bundesamt für Statistik (BfS) gibt mit der kürzlich veröffentlichten «Pendlermatrix» die Antwort darauf, aus welcher Gemeinde wohin gependelt wird oder auch woher die Arbeiter in einer Gemeinde kommen (wie dies genau funktioniert, steht in der Infobox am Ende des Artikels).

Woher die Arbeiter kommen, haben wir hier in der Grafik unten dargestellt. Wir beschränken uns dabei auf die 30 häufigsten Pendlerorte pro Gemeinde (teilweise wird dies nicht erreicht):

In der Statistik werden Gemeinden, in welche in den Vergleichsjahren 2014 und 2018 mehr als fünf Personen pendelten, im Jahr 2020 aus Datenschutzgründen mit einem X ausgewiesen. Deshalb wird hier die genaue Anzahl nicht genannt. Wir haben dieses X in unserer Liste mit 1 bis 4 Personen ersetzt. Für die Berechnung der prozentualen Anteile dieser Gemeinden verwendeten wir den Wert 2.

