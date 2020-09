17 Menschen, die definitiv Spass bei der Arbeit haben

SMARTWORKER-Stories: Bei einem Arbeitsunfall den Arm verloren

Einschneidende Erlebnisse: In den Stories von BE SMART WORK SAFE erzählen junge Arbeitnehmende von ihren Arbeitsunfällen. Das Thema Arbeitssicherheit begleitet sie nun umso mehr in ihrem Arbeitsalltag. Warum auch du dich für Arbeitssicherheit interessieren solltest? Weil es uns alle betrifft. In jedem Job lauern Gefahren. Werde deshalb jetzt zum SMARTWORKER! Wer bei der Arbeit mitdenkt, kann seine Freizeit unverletzt in vollen Zügen geniessen.