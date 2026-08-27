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Alpabzug: watson-Host Flavia am Alpabzug in Urnäsch im Appenzell

Video: watson/nina bürge

«Die Kühe überfordern mich» – watson-Host Flavia am Alpabzug in Urnäsch

27.08.2026, 19:0627.08.2026, 19:06
Nina Bürge
Nina Bürge
Flavia Kälin
Flavia Kälin

In der ganzen Schweiz ziehen Bauern mit ihren Tieren traditionell im Frühling auf die Hochalp, damit die Kühe und Ziegen dort frisches Gras essen können und über den Sommer konstant draussen sein können. Zwischen Mitte August und Mitte September findet dann der ebenso traditionelle Alpabzug statt. Dabei gehen Bauern und Tiere wieder ins Tal, damit die Tiere über den Winter im warmen Stall leben können.

Auch im Kanton Appenzell Ausserrhoden finden aktuell diese Alpabzüge statt. Traditionell tragen die Bauern und Sennen dabei eine Tracht, sie singen «Zäuerli» und schwingen «Schellen», die sie später den Kühen anlegen. watson-Host Flavia durfte Walter und Christian Zellweger aus Urnäsch bei ihrem Alpabzug vom Kronberg hinunter ins Tal begleiten. Schau es dir im Video an:

Video: watson/nina bürge

Auf der Hochalp Kleinbetten produziert Walter Zellweger Alpkäse von der Milch seiner Kühe, damit musste er dieses Jahr früher aufhören als üblich, da der Sommer und somit die Natur so trocken war. Dadurch, dass er die Käseproduktion eingestellt hat, hatte er genügend Wasser für seine Kühe, das er ansonsten für die Produktion verwendet hätte. Nichtsdestotrotz hat er damit eine kleine Einbusse gemacht, wie er selbst sagt. Da er den Käse ansonsten bereits auf der Alp an Wanderer oder im Herbst an Märkten verkauft hätte.

Mehr Videos:

Alpversorgung – der spektakuläre Käseflug mit 4,5 Tonnen Ladung

Video: watson/Emanuella Kälin

Herbstlaub im August – Ein Förster führt uns durch den trockenen Wald:

Video: watson
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Sogar die Kühe freuen sich über den Regen
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