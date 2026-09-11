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Wir haben das beste alkoholfreie Bier gesucht – das ist der Sieger

Watson hat 21 alkfreie Biere getestet. Ernüchternd: Die grosse Mehrheit erhielt ungenügende Noten. (Haha. «Ernüchternd».)

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Es ist ja inzwischen durch: Immer mehr Menschen trinken alkoholfreies Bier. Mitunter auch ich.

Weil ja, das Konzept macht total Sinn: Du magst jetzt grad keinen Alkohol trinken, aber du hast dennoch Lust auf ein Bier. Nicht auf Mineral. Auf Bier. Weil alle anderen jetzt grad Bier trinken. Weil mit Leuten rumstehen und rumquatschen mit einem Bier in der Hand einfach gemütlicher ist als mit einem Fläschli Evian. Weil auch die Gespräche eine andere Qualität entwickeln, wenn Menschen ein Bier in der Hand halten. Freundlichkeit und Umgänglichkeit sind halt anders. Und ja – du magst nun mal den Geschmack eines Bieres.

Und tatsächlich haben die Beliebtheit und der Marktanteil von alkfreiem Bier markant zugenommen – während gleichzeitig der Absatz von herkömmlichem Bier zurückgeht. Dies spiegelt sich etwa darin, dass es in deinem örtlichen Supermarkt immer mehr alkfreie Biersorten im Angebot gibt.

Bild: obi

Aberrrr … es heisst doch immer, die Geschmacksunterschiede seien frappant. Jeder, der auf alkoholfreies Bier umgestiegen ist, weiss zu berichten, dass gewisse Brands ziemli grusig seien, während andere ganz fein schmeckten.

Okay, wir wissen alle, was es hier braucht.

Bild: obi/lcs

Es braucht wieder einmal eine hochwissenschaftliche empirische Erhebung mittels Blindtest, wie wir das hier bei watson bereits mal gemacht haben, als wir etwa die besten Chips der Schweiz ermittelten …

… oder die beste Cola der Schweiz:

Somit ist dies auch die perfekte Methodik, um das beste alkoholfreie Bier zu ermitteln.

Unter klinisch-objektiven Bedingungen wurden insgesamt 21 verschiedene Sorten alkoholfreien Biers getestet. Mit «klinisch-objektiv» meinen wir «auf dem Redaktions-Küchentisch in Gläschen ausgeschenkt, und alle mussten Schweizer Schulnoten verteilen». Und mit «getestet» meinen wir «getrunken» …

Bild: obi/lcs

… pardon, «dEgUsTiErT».

Die Methodik

Getestet wurde ausschliesslich alkoholfreies Lagerbier. Kein IPA, also. Und auch kein Weizenbier. Kein Amberbier, kein Dunkles, kein Panaché, kein Ginger Beer und keine Fruchtbiere oder Ähnliches.

Bild: obi

Ausserdem sollten es Brands sein, die bei den Schweizer Grossverteilern Aldi, Coop, Lidl und Migros erhältlich sind. Ja, leider bedeutete dies, dass jene Craft-Microbrewery in Hinterlochhausen, die imfall ein huerenfeins alkoholfreies Bier herstellt, nicht getestet werden konnte. Es war nun mal eine Frage der Praktikabilität und der Verfügbarkeit in den von uns besuchten Filialen und Online-Shops. Aber hey: Wir kamen auf 21 Biersorten, die zu degustieren waren.

Die verschiedenen Biere wurden in alle nur erdenklichen Biergläser verteilt (lies: so ziemlich genau alle uns in der Redaktionsküche zur Verfügung stehenden Gläser). Produktnamen oder -angaben waren nicht ersichtlich; die jeweiligen Biersorten waren lediglich mit einer Nummer versehen.

Bild: obi/lcs

Jedes Bier wurde einzeln benotet, und zwar nach dem Schweizer Schulnotensystem: von 1 (schlecht) über 4 (genügend) bis maximal 6 (ausgezeichnet).

Bild: obi/lcs

Der grösste Teil der anwesenden watson-Redaktion hat beim Taste-Test mitgemacht. Die Mehrheit davon hat alle 21 Sorten durchprobiert und benotet. Zusätzlich konnten Kommentare abgegeben werden. Für jede Biersorte gab es einen Notendurchschnitt, mit dem eine Gesamtrangliste erstellt werden konnte.

Aufgefallen …

… ist uns während der Durchführung der Studie Folgendes:

Bier weckt Emotionen. Ja, selbst alkfreies Bier. Wie bei den Coci- und Chips-Taste-Tests zuvor wurde auch hier hitzig diskutiert und seriös und beflissen beurteilt.

Wie bei den Coci- und Chips-Taste-Tests zuvor wurde auch hier hitzig diskutiert und seriös und beflissen beurteilt. The Elephant in the Room: Gerade mal vier (4!) Brands erreichten genügende Noten. Und die Bestnote war knapp eine 4,5. Nein, die Testgruppe bestand nicht aus Kampftrinkern, die Alkfreies aus Prinzip ablehnen, sondern meist aus Leuten, die das regelmässig trinken. Nun, bekanntlich sind Essen und Trinken stets subjektiv und kontextabhängig: Ein Bier an der Bar oder nach dem Sport schmeckt durch Stimmung und Erfrischung doppelt so gut wie «labortechnisch» aus dem Testglas. Bei alkoholfreiem Bier kommt hinzu: Meist ist der Wunsch, zu verzichten, wichtiger als geschmackliche Vorlieben – dieser pragmatische Kompromiss blendet Schwächen aus. Fällt der Kontext im Blindtest weg, bleibt nur das nackte Produkt. Und scheint offenbar öfter zu enttäuschen.

Nun also:

Gesamtrangliste mit den Resultaten im Detail

Von der bestbewerteten bis zur am schlechtesten bewerteten – hier alle 21 getesteten alkoholfreien Biere:

TESTSIEGER

Gesamtnote: 4,54

Höchste erhaltene Note: 5,5

Tiefste erhaltene Note: 3,5

Kommentare:

«Moretti-Vibes – find ich gut! Hopfig zufriedenstellend.»

«Bitter. Was ist der Sinn von Bitter, wenn es keinen Alkohol hat?»

Gesamtnote: 4,43

Höchste erhaltene Note: 5,5

Tiefste erhaltene Note: 3,5

Kommentare:

«Schmeckt bitzli wie Bier.»

«Riecht nach Tannenzapfen.»

Gesamtnote: 4,26

Höchste erhaltene Note: 5,75

Tiefste erhaltene Note: 2

Kommentare:

«Süss. I like.»

«Pfui! Honigwasser.»

Gesamtnote: 4

Höchste erhaltene Note: 4,5

Tiefste erhaltene Note: 3,5

Kommentare:

«Solid. Wenig Geschmack.»

«Lieber 1 Tee.»

Tja, das waren sie, die vier Brands, die eine Vier oder darüber erreichten. Alle folgenden sind darunter. Ernüchternd – tatsächlich.

Gesamtnote: 3,89

Höchste erhaltene Note: 5,5

Tiefste erhaltene Note: 1

Kommentare:

«Hat Geschmack, FINALLY!»

«Chemischer Abgang.»

Gesamtnote: 3.89

Höchste erhaltene Note: 5

Tiefste erhaltene Note: 3

Kommentare:

«Schmeckt wie Met – zu süss.»

«Weird shit.»

Gesamtnote: 3,85

Höchste erhaltene Note: 4,5

Tiefste erhaltene Note: 3

Kommentare:

«Ganz okay. Singen tu ich danach aber nicht.»

«Wo ist der Hopfen?»

Gesamtnote: 3,5

Höchste erhaltene Note: 4,5

Tiefste erhaltene Note: 2

Kommentare:

«Mehr als trinkbar!»

«Schmeckt nach Karton.»

Gesamtnote: 3,7

Höchste erhaltene Note: 4,5

Tiefste erhaltene Note: 1

Kommentare:

«Die Basic Bitch der Alkoholfreien.»

«Heineken?»

Gesamtnote: 3,69

Höchste erhaltene Note: 5

Tiefste erhaltene Note: 2

Kommentare:

«Leicht ‹apfelig›.»

«Erinnert mich an Guinness.»

Gesamtnote: 3,68

Höchste erhaltene Note: 4,5

Tiefste erhaltene Note: 1

Kommentare:

«Schwachstrombier.»

«Hat zumindest Geschmack, wenn auch einen seltsamen.»

Gesamtnote: 3,63

Höchste erhaltene Note: 5

Tiefste erhaltene Note: 2

Kommentare:

«Irgendwie no easy.»

«Nein. Einfach nein.»

Gesamtnote: 3,59

Höchste erhaltene Note: 4,6

Tiefste erhaltene Note: 2

Kommentare:

«Fruchtig aber lame.»

«Himbeer-Limo.»

Gesamtnote: 3,5

Höchste erhaltene Note: 4,5

Tiefste erhaltene Note: 2

Kommentare:

«Würzig!»

«Schmeckt abgestanden, pilzig.»

Gesamtnote: 3,48

Höchste erhaltene Note: 4

Tiefste erhaltene Note: 1

Kommentare:

«Wenn Langeweile ein Getränk wäre.»

«Stört nicht. Macht aber auch kei Spass.»

Gesamtnote: 3,38

Höchste erhaltene Note: 4,5

Tiefste erhaltene Note: 2

Kommentare:

«Schono fein.»

«Spülwasser.»

Gesamtnote: 3,11

Höchste erhaltene Note: 4

Tiefste erhaltene Note: 2

Kommentare:

«Ist OK. Würde es nicht kaufen.»

«Rivella ist besser.»

Gesamtnote: 3,09

Höchste erhaltene Note: 5,5

Tiefste erhaltene Note: 1

Kommentare:

«Schmeckt wie verbranntes Plexiglas, dann aber doch erstaunlich OK.»

«IPA-mässig. Sprich sch**sse.»

Gesamtnote: 3,07

Höchste erhaltene Note: 4

Tiefste erhaltene Note: 2

Kommentare:

«Gibt schlechtere. Aber bitz weird ist es schon.»

«Wässrig – wie viele hier.»

Gesamtnote: 2,31

Höchste erhaltene Note: 4

Tiefste erhaltene Note: 1

Kommentare:

«Nix, aber besser, als viele glauben.»

«Kaum Kohlensäure – dafür sauer.»

Gesamtnote: 2,3

Höchste erhaltene Note: 4

Tiefste erhaltene Note: 1

Kommentare:

«Woah. Kompliment. Absolute, total SHIT.»

«Man will es wieder rauslassen.»

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Und nun, liebe Userschaft: Welches alkfreie Bier trinkt ihr am liebsten?

Wie würde es wohl in einem Blindtest abschneiden?

Sagt es uns in den Kommentaren!