Kommentar

Es ist passiert: Ich trinke alkfreies Bier

Nicht immer. Aber immer öfter. This is my life now.

Oliver Baroni Folge mir

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Auf der UK-Tour im Mai ist es mir zum ersten Mal aufgefallen: Unsere Sängerin trinkt ja ausschliesslich alkoholfreies Bier. Und nein, sie ist keine Abstinenzlerin.

Aber, hey – logisch: Dass man nicht 12 Nächte hintereinander jeden Abend Alkohol trinken will, liegt auf der Hand. Besonders wenn man – wie wir, leider 😭 – keine 20 mehr ist. Aus just diesem Grund trinke ich auf Tournee immer wieder Mineral oder Coci Zero statt Bölk.

Öh, nein, das ist Debbie Harry. Und der andere ist Meat Loaf. Aber so wegen Bier-auf-Tournee und so, weisch. Bild: imago

Aber weshalb braucht es ausgerechnet Bier-aber-in-alkfrei?

Die Tätigkeit als Live-Performer bringt eine Eigenart mit sich, dass die Arbeitszeit und das Arbeitsumfeld mit der Freizeit und Ausgang des Publikums zusammenfallen. Während du am Schaffen bist, sind alle rund um dich herum im Ausgang. Ergo am Trinken. Und gerne möchten sie dir ein Bier spendieren. Du, aber, bist bei der Arbeit und musst einen klaren Kopf behalten. Aus demselben Grund trinke ich im Büro auch kein Bier.

Nein, mir ist nie jemand blöd gekommen, weil ich ein Fläschli Mineral in der Hand hatte statt ein Bier. Und doch spürte ich aus dem tiefsten Inneren heraus immer wieder: Verdammt – ein Bier jetzt wäre nice. Jetzt, in diesem spezifischen sozialen Kontext.

Doch, doch: Das ist auch dein Alltag. Bild: obi

Und so wurde mir klar: Genau deshalb funktioniert das Konzept des alkoholfreien Bieres. Obiges – zugegebenermassen sehr spezifisches – Beispiel lässt sich nämlich auf etliche Alltagssituationen ummünzen:

Du magst jetzt grad keinen Alkohol trinken.

Aber du hast Lust auf ein Bier.

Nicht auf Mineral oder Sprite oder O-Saft. Auf Bier.

Weil alle anderen jetzt grad Bier trinken.

Weil mit Leuten rumstehen und rumquatschen mit einem Bier in der Hand einfach gemütlicher ist als mit einem Fläschli Evian. Oder einer Büchse Coci. Oder Red Bull.

Weil auch die Gespräche eine andere Qualität entwickeln, wenn Menschen ein Bier in der Hand halten. Die Freundlichkeit, die Umgänglichkeit sind anders.

Und, ja – du magst nun mal den Geschmack eines Bieres.

Durch das Halten einer Bierflasche signalisierst du den Mitmenschen, dass du an ihrem gemeinschaftlichen Akt der Geselligkeit teilnimmst. Und der Geschmack versetzt einen in die richtige Stimmung.

Da habt ihr's also: Ich bin Team alkoholfreies Bier.

This is my life now. Bild: obi

Nein, natürlich nicht ausschliesslich. Ich habe weiss Gott nichts gegen Alkoholkonsum. Aber ab und an ist ein alkfreies Bier genau das Richtige. Und erst noch fein.

(Meistens)

Womit wir bei der Folgefrage wären: Jaaaaa, aber WELCHES alkoholfreie Bier? Denn obwohl es immer mehr Sorten gibt, die absolut fein schmecken, gibt es dennoch einige, die ziemlich Quatsch sind.

Aber die Erörterung dieser Frage verschieben wir auf einen späteren Artikel. In der Zwischenzeit könnt ihr uns gerne in der Kommentarspalte Vorschläge mitteilen.