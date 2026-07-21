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Forensischer Psychiater zu Patrick Frei: wohl schwerwiegende Perversion

Video: ch media/TeleM1

Das sagt ein forensischer Psychiater zu Patrick Frei

21.07.2026, 12:5421.07.2026, 12:54

Der ehemalige SVP-Grossrat Patrick Frei muss sich wegen schwerster Vergehen verantworten: Der 57-Jährige soll seine Ex-Partnerin und deren damals minderjährige Tochter Dutzende Male mit K.o.-Tropfen betäubt und sexuell missbraucht haben.

Frei muss sich wegen mehrfachem versuchtem Mord, mehrfacher Vergewaltigung, mehrfacher sexueller Nötigung, Schändung, mehrfachen sexuellen Handlungen mit einem Kind, mehrfacher Körperverletzung, mehrfacher Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz, mehrfacher Pornografie, mehrfacher Verletzung des Geheim- oder Privatbereichs durch Aufnahmegeräte und sexueller Belästigung verantworten.

TeleM1 hat mit dem langjährigen forensischen Psychiater Andreas Frei über den Angeklagten gesprochen:

Video: ch media/TeleM1

(hde)

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quelle: ap/ap / damian dovarganes
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