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E-Bike-Fahrerin in Buch bei Frauenfeld TG bei Kollision verletzt

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E-Bike-Fahrerin in Buch bei Frauenfeld TG bei Kollision verletzt

09.08.2026, 12:1509.08.2026, 12:15

Bei einer Kollision mit einem Autofahrer zog sich am Samstagabend in Buch bei Frauenfeld eine 14-jährige E-Bike-Fahrerin mittelschwere Verletzungen zu. Sie musste ins Spital gefahren werden.

Der Unfall hat sich kurz nach 20.15 Uhr auf der Kreuzung der Dorf- und der Trüttlikonerstrasse ereignet, wie die Kantonspolizei Thurgau am Sonntagvormittag mitteilte. Beim Überqueren der Kreuzung sei die 14-Jährige mit dem Auto eines 71-Jährigen kollidiert. Die genaue Unfallursache wird durch die Kantonspolizei abgeklärt. (sda)

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