Polizeirapport

E-Bike-Fahrerin in Buch bei Frauenfeld TG bei Kollision verletzt

Bei einer Kollision mit einem Autofahrer zog sich am Samstagabend in Buch bei Frauenfeld eine 14-jährige E-Bike-Fahrerin mittelschwere Verletzungen zu. Sie musste ins Spital gefahren werden.

Der Unfall hat sich kurz nach 20.15 Uhr auf der Kreuzung der Dorf- und der Trüttlikonerstrasse ereignet, wie die Kantonspolizei Thurgau am Sonntagvormittag mitteilte. Beim Überqueren der Kreuzung sei die 14-Jährige mit dem Auto eines 71-Jährigen kollidiert. Die genaue Unfallursache wird durch die Kantonspolizei abgeklärt. (sda)