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«Bonzenfasnacht» – So erklären die Nicht-Zürcher der Redaktion das Sechseläuten

Lucas Zollinger Folge mir

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Dieses Wochenende begeht Zürich sein traditionsreiches Frühlingsfest: das Sechseläuten. Wir haben die «Auswärtigen» auf der Redaktion gebeten, den Anlass zu erklären.

Wenn am Montag in Zürich plötzlich mittelalterlich gekleidete Männer auf Pferden durch die Strassen reiten, und wenn am Bellevue ein riesiger Schneemann angezündet wird, weiss man: Es ist Knabenschiessen Sechseläuten. Das Frühlingsfest mit seinen urchigen Traditionen ist ein Kontrast zur sonst so modernen und kosmopolitischen Weltstadt.

Menschen, die in der Stadt Zürich arbeiten, freuen sich zweifellos über den halben freien Tag, den sie dem Fest verdanken. Aber haben sie ihn auch verdient? Weiss heutzutage überhaupt noch jemand, was genau beim Sechseläuten gefeiert wird? Und warum? Und was sind eigentlich Zünfte?

Wir haben unsere watson-Mitarbeiter das Fest erklären lassen. Dummerweise waren am Tag des Drehs nur Nicht-Zürcherinnen und Nicht-Zürcher anwesend:

Video: watson/lucas zollinger

Was weisst du vom Sechseläuten? Schreib's uns in die Kommentare!

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