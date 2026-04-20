Auch dieses Jahr werden wieder zahlreiche Ehrengäste am Zürcher Sechseläuten teilnehmen. Bild: KEYSTONE

Dario Cologna, Beatrice Egli und viele mehr: Das sind die Ehrengäste am Sechseläuten

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Am Montag werden wieder 3500 Zunftmitgliedern begleitet von ihren Orchestern, Reitern und den Zunftwägen durch die Zürcher Altstadt ziehen.

Wie jedes Jahr laden die Zürcher Zünfte auch Ehrengäste aus Politik, Gesellschaft, Sport, Wirtschaft, Medien und Unterhaltung zum Sechsläuten ein.

Unter anderem mit dabei sind (Ex-)Sportstars wie Dario Cologna, Mark Streit, Stefan Rogentin, Andreas Ambühl oder Curdin Orlik.

Ebenfalls bekannte Namen kommen aus der Politik, unter anderem Bundesrätin Baume-Schneider, Silvia Steiner, Thierry Burkart oder Natalie Rickli.

Aus dem Unterhaltungsbereich und der Medienbranche werden zum Beispiel Beatrice Egli, Renzo Blumenthal oder Nik Hartmann am Umzug teilnehmen.

Wer alles dieses Jahr die Ehre hat, siehst du hier im Überblick.

Zunft zu Wiedikon

Nik Hartmann. Bild: keystone

Regine Sauter , Nationalrätin

, Nationalrätin Benedikt Roos , Armeechef

, Armeechef Martin Bühler , Regierungspräsident des Kantons Graubünden

, Regierungspräsident des Kantons Graubünden Nik Hartmann, Moderator

Zunft zur Waag

Ernst Stocker. Bild: keystone

Ernst Stocker , Regierungsrat, Vorsteher der Finanzdirektion des Kantons Zürich

, Regierungsrat, Vorsteher der Finanzdirektion des Kantons Zürich Nadja Lang , CEO und Del. des VR Genossenschaft ZFV-Unternehmungen

, CEO und Del. des VR Genossenschaft ZFV-Unternehmungen Dominik Feusi , stellvertretender Chefredaktor Nebelspalter

, stellvertretender Chefredaktor Nebelspalter Simon Millar, Master of the Worshipful Company of Feltmakers London

Stadtzunft

Christian Oppliger. Bild: keystone

Livia Leu , Schweizer Botschafterin in Berlin, Alt-Staatssekretärin

, Schweizer Botschafterin in Berlin, Alt-Staatssekretärin Christian Oppliger , Kommandant der Schweizer Luftwaffe

, Kommandant der Schweizer Luftwaffe Pascal Jenny, Präsident Arosa Tourismus, Zentralpräsident Schweizerischer Handballverband

Zunft Fluntern

Carmelia Maissen. Bild: keystone

Carmelia Maissen , Vorsteherin des Departements für Infrastruktur, Energie und Mobilität

, Vorsteherin des Departements für Infrastruktur, Energie und Mobilität Urs Marti , Unternehmer, alt Stadtpräsident, Vizepräsident Special Olympics World Winter Games 2029

, Unternehmer, alt Stadtpräsident, Vizepräsident Special Olympics World Winter Games 2029 Pius Truffer, CEO Truffer AG, Valserstein

Zunft Höngg

Monika Ribar. Bild: keystone

Monika Ribar , Verwaltungsratspräsidentin der Schweizerischen Bundesbahnen SBB

, Verwaltungsratspräsidentin der Schweizerischen Bundesbahnen SBB Vincent Ducrot , CEO der Schweizerischen Bundesbahnen SBB

, CEO der Schweizerischen Bundesbahnen SBB Martin Candinas , Nationalrat GR

, Nationalrat GR Dario Cadonau, Bündner Hotelier und Spitzenkoch

Zunft Hottingen

Marc Berthod. Bild: keystone

Hans Martin Meuli , Stadtpräsident Chur, FDP

, Stadtpräsident Chur, FDP Tonia Maria Zindel , Schauspielerin

, Schauspielerin Marc Berthod, eh. Skirennfahrer, Co-Kommentator SRF, Leiter Sport am Sport-Gymnasium Davos

Zunft zur Meisen

Severin Dressen. Bild: keystone

Andrea Caroni , Ständerat Appenzell Ausserrhoden

, Ständerat Appenzell Ausserrhoden Thomas Süssli , ehem. Chef der Armee

, ehem. Chef der Armee Severin Dressen , Direktor Zoo Zürich

, Direktor Zoo Zürich Jürg Müller, Direktor Avenir Suisse

Zunft Riesbach

Dario Cologna. Bild: keystone

Dario Cologna , vierfacher Olympiasieger und Weltmeister Langlauf

, vierfacher Olympiasieger und Weltmeister Langlauf Philipp Rösler , ehemaliger Vizekanzler der Bundesrepublik Deutschland, Unternehmer

, ehemaliger Vizekanzler der Bundesrepublik Deutschland, Unternehmer Stefan Hug , Fritschivater 2026 und Zunftmeister der Zunft zu Safran

, Fritschivater 2026 und Zunftmeister der Zunft zu Safran Daniel Zimmermann, Fritschivater 2025 und Alt-Zunftmeister der Zunft zu Safran

Zunft zu Oberstrass

Renzo Blumenthal. Bild: KEYSTONE

Stefan Engler , Ständerat GR, Präsident des Ständerates

, Ständerat GR, Präsident des Ständerates Roger Liebi , Vizepräsident des ZKB Bankrates

, Vizepräsident des ZKB Bankrates Christian Jungen , CEO Zurich Film Festival AG

, CEO Zurich Film Festival AG Renzo Blumenthal, Dipl. Landwirt und Unternehmer, ehem. Mr. Schweiz

Zunft Schwamendingen

Raphael Golta. Bild: keystone

Raphael Golta , Vorsteher des Sozialdepartements

, Vorsteher des Sozialdepartements Nora Saratz Cazin , Gemeindepräsidentin Pontresina

, Gemeindepräsidentin Pontresina Patrick Guidon , Bundesrichter

, Bundesrichter Matthias Knuser , Zunftmeister Landzunft Regensdorf

, Zunftmeister Landzunft Regensdorf Christian Gantenbein , Statthalter Landzunft Regensdorf

, Statthalter Landzunft Regensdorf Alfons Nievergelt , Präsident Quartierverein Schwamendingen

, Präsident Quartierverein Schwamendingen Fabian Minder, Präsident Gewerbeverein Schwamendingen

Zunft zur Schmiden

Mark Streit. Bild: KEYSTONE

Franziska Tschudi Sauber , VRP Weidmann Holding AG

, VRP Weidmann Holding AG Beat Oppliger , Kommandant der Stadtpolizei Zürich

, Kommandant der Stadtpolizei Zürich Mark Streit , Eishockey-Legende, Unternehmer

, Eishockey-Legende, Unternehmer Nicolas Burger, Master, The Worshipful Company of Cutlers, London

Zunft Witikon

Stefan Rogentin. Bild: keystone

Mario Fehr , Regierungsrat Kanton Zürich

, Regierungsrat Kanton Zürich Romaine Rogenmoser , 1. Vizepräsidentin Kantonsrat Zürich

, 1. Vizepräsidentin Kantonsrat Zürich Matthias Ackeret , Journalist, Verleger, Buchautor und Publizist

, Journalist, Verleger, Buchautor und Publizist Stefan Rogentin, Skirennfahrer

Zunft zur Schiffleuten

Simon Müller. Bild: VBS/DDPS

Dominik Diezi , Regierungspräsident Kanton Thurgau

, Regierungspräsident Kanton Thurgau Walter Schönholzer , Regierungsrat Kanton Thurgau

, Regierungsrat Kanton Thurgau Simon Müller , Chef Kommando Cyber

, Chef Kommando Cyber Marcel Tanner , Gemeindepräsident Richterswil

, Gemeindepräsident Richterswil Hansjörg Germann , Gemeinderat Richterswil

, Gemeinderat Richterswil Mario Cavigelli , Verwaltungsratspräsident Rhätische Bahn

, Verwaltungsratspräsident Rhätische Bahn Christoph Eberle , Meister E.E. Zunft zu Schiffleuten Basel

, Meister E.E. Zunft zu Schiffleuten Basel Dominique Herrmann , Meister E.E. Zunft zu Fischern Basel

, Meister E.E. Zunft zu Fischern Basel Nik Dürst , Präsident Limmat-Club Zürich

, Präsident Limmat-Club Zürich Jürg Schmid, Präsident des Verwaltungsrats The Living Circle, Vorstandspräsident Graubünden Ferien

Zunft zum Kämbel

Giovanni Netzer. Bild: KEYSTONE

Rolf André Siegenthaler , Chef Logistikbasis der

, Chef Logistikbasis der Giovanni Netzer , Leiter und Gründer Stiftung Origen

, Leiter und Gründer Stiftung Origen Patrick Müller, Präsident des Zürcher Bankenverbandes (ZBV)

Zunft zum Widder

Beatrice Egli. Bild: keystone

Marcus Caduff , Regierungsrat Kanton Graubünden und Vorsteher des Departements für Volkswirtschaft und Soziales

, Regierungsrat Kanton Graubünden und Vorsteher des Departements für Volkswirtschaft und Soziales Beatrice Egli , Entertainerin und Fernsehmoderatorin

, Entertainerin und Fernsehmoderatorin Annina Campell, Moderatorin und Unternehmerin

Zunft zur Schneidern

Helene Budliger Artieda. Bild: keystone

Helene Budliger Artieda , Direktorin Staatssekretariat für Wirtschaft SECO

, Direktorin Staatssekretariat für Wirtschaft SECO Stefan Mäder , VR-Präsident Schweizerische Mobiliar

, VR-Präsident Schweizerische Mobiliar Renato Fasciati , Direktor Rhätische Bahn RHB

, Direktor Rhätische Bahn RHB Luzi Willi, Unternehmer und Zunftmeister der Zunft zur Schneidern Chur

Zunft zur Zimmerleuten

Anja Graf. Bild: watson

Anja Graf , Unternehmerin und CEO

, Unternehmerin und CEO Valeria Schiergen , Skijöring Königin Engadin

, Skijöring Königin Engadin Martin Donatsch , Winzer Malans

, Winzer Malans Christian Jott Jenny, Tenor/Kulturproduzent und Gemeindepräsident St. Moritz

Gesellschaft zur Constaffel

Thierry Burkart. Bild: keystone

Thierry Burkart , Ständerat des Kantons Aargau

, Ständerat des Kantons Aargau Willy Brülisauer , Kommandant Territorialdivision 4

, Kommandant Territorialdivision 4 Matthias Schulz , Intendant Opernhaus Zürich

, Intendant Opernhaus Zürich Felix Graf , CEO NZZ Mediengruppe

, CEO NZZ Mediengruppe Günther Dissertori , Rektor der ETH Zürich

, Rektor der ETH Zürich Michael Schaepman, Rektor der Universität Zürich

Gesellschaft zu Fraumünster

Peter Peyer. Bild: keystone

Peter Peyer , Regierungsrat des Kanton Graubünden, Vorsteher des Departements für Justiz, Sicherheit und Gesundheit

, Regierungsrat des Kanton Graubünden, Vorsteher des Departements für Justiz, Sicherheit und Gesundheit Gabriella Binkert Becchetti , Gemeindepräsidentin Val Müstair

, Gemeindepräsidentin Val Müstair Karin Niederberger, Zentralpräsidentin des eidgenössischen Jodlerverbandes

Zunft zur Saffran

Andres Ambühl. Bild: keystone

Natalie Rickli , Regierungsrätin und Gesundheitsdirektorin des Kanton Zürich

, Regierungsrätin und Gesundheitsdirektorin des Kanton Zürich Brigitta Gadient , Präsidentin Schweiz Tourismus und Präsidentin Fachhochschule Graubünden

, Präsidentin Schweiz Tourismus und Präsidentin Fachhochschule Graubünden Andres Ambühl, Schweizer Eishockeylegende

Zunft Wollishofen

Joseph Maria Bonnemain. Bild: keystone

Joseph Maria Bonnemain , Bischof Bistum Chur

, Bischof Bistum Chur Cornelia Camichel , Pfarrerin Kirche St. Peter

, Pfarrerin Kirche St. Peter Philipp Kutter , Nationalrat, Stadtpräsident Wädenswil

, Nationalrat, Stadtpräsident Wädenswil Giulio Vitarelli , CEO VZ Gruppe

, CEO VZ Gruppe Kathrin Arioli , Staatsschreiberin Kanton Zürich

, Staatsschreiberin Kanton Zürich Daniel Spadin, Kanzleidirektor Standeskanzlei Graubünden

Zunft zu den Drei Königen

Andreas Berger, Bild: keystone

Jon Domenic Parolini , Regierungsrat Kanton Graubünden

, Regierungsrat Kanton Graubünden Andreas Berger , Group CEO Swiss Re

, Group CEO Swiss Re Rolf Schmid, Comedian & Autor

Zunft St. Niklaus

Silvia Steiner. Bild: keystone

Silvia Steiner , Regierungsrätin Kanton Zürich

, Regierungsrätin Kanton Zürich Markus Somm , Verleger und Chefredaktor des Nebelspalters

, Verleger und Chefredaktor des Nebelspalters Seppo Caluori , Grossrat Kanton Graubünden, Präsident Gastro Graubünden

, Grossrat Kanton Graubünden, Präsident Gastro Graubünden Daniel Probst , 1. Zunftmeyster Hilari Zunft Olten

, 1. Zunftmeyster Hilari Zunft Olten Ralph Hofer, Präsident Niklausschwinget Dietikon

Zunft Hard

Martin Neukom. Bild: keystone

Barbara Janom Steiner , Präsidentin des Bankrates der Schweizerischen Nationalbank SNB

, Präsidentin des Bankrates der Schweizerischen Nationalbank SNB Martin Neukom , Regierungspräsident des Kt. Zürich

, Regierungspräsident des Kt. Zürich Adrian Steiner, CEO Thermoplan AG

Vereinigte Zünfte zur Gerwe und zur Schuhmachern

Anna Giacometti. Bild: keystone

Anna Giacometti , Nationalrätin FDP Graubünden

, Nationalrätin FDP Graubünden Gaudenz F. Domenig , Präsident HC Davos

, Präsident HC Davos Grégoire May, Musiker, Gründer Jodlerklub Bergbrünneli Küsnacht

Zunft zur Letzi

Beat Habegger. Bild: keystone

Beat Habegger , Kantonsratspräsident Kanton Zürich

, Kantonsratspräsident Kanton Zürich Yves Gächter , Kommandant Heer

, Kommandant Heer Benno Patt, Zunftmeister, Zunft zur Rebleuten zu Chur

Zunft zum Weggen

Elisabeth Baume-Schneider. Bild: keystone