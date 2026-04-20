Dario Cologna, Beatrice Egli und viele mehr: Das sind die Ehrengäste am Sechseläuten
Am Montag werden wieder 3500 Zunftmitgliedern begleitet von ihren Orchestern, Reitern und den Zunftwägen durch die Zürcher Altstadt ziehen.
Wie jedes Jahr laden die Zürcher Zünfte auch Ehrengäste aus Politik, Gesellschaft, Sport, Wirtschaft, Medien und Unterhaltung zum Sechsläuten ein.
Unter anderem mit dabei sind (Ex-)Sportstars wie Dario Cologna, Mark Streit, Stefan Rogentin, Andreas Ambühl oder Curdin Orlik.
Ebenfalls bekannte Namen kommen aus der Politik, unter anderem Bundesrätin Baume-Schneider, Silvia Steiner, Thierry Burkart oder Natalie Rickli.
Aus dem Unterhaltungsbereich und der Medienbranche werden zum Beispiel Beatrice Egli, Renzo Blumenthal oder Nik Hartmann am Umzug teilnehmen.
Wer alles dieses Jahr die Ehre hat, siehst du hier im Überblick.
Zunft zu Wiedikon
- Regine Sauter, Nationalrätin
- Benedikt Roos, Armeechef
- Martin Bühler, Regierungspräsident des Kantons Graubünden
- Nik Hartmann, Moderator
Zunft zur Waag
- Ernst Stocker, Regierungsrat, Vorsteher der Finanzdirektion des Kantons Zürich
- Nadja Lang, CEO und Del. des VR Genossenschaft ZFV-Unternehmungen
- Dominik Feusi, stellvertretender Chefredaktor Nebelspalter
- Simon Millar, Master of the Worshipful Company of Feltmakers London
Stadtzunft
- Livia Leu, Schweizer Botschafterin in Berlin, Alt-Staatssekretärin
- Christian Oppliger, Kommandant der Schweizer Luftwaffe
- Pascal Jenny, Präsident Arosa Tourismus, Zentralpräsident Schweizerischer Handballverband
Zunft Fluntern
- Carmelia Maissen, Vorsteherin des Departements für Infrastruktur, Energie und Mobilität
- Urs Marti, Unternehmer, alt Stadtpräsident, Vizepräsident Special Olympics World Winter Games 2029
- Pius Truffer, CEO Truffer AG, Valserstein
Zunft Höngg
- Monika Ribar, Verwaltungsratspräsidentin der Schweizerischen Bundesbahnen SBB
- Vincent Ducrot, CEO der Schweizerischen Bundesbahnen SBB
- Martin Candinas, Nationalrat GR
- Dario Cadonau, Bündner Hotelier und Spitzenkoch
Zunft Hottingen
- Hans Martin Meuli, Stadtpräsident Chur, FDP
- Tonia Maria Zindel, Schauspielerin
- Marc Berthod, eh. Skirennfahrer, Co-Kommentator SRF, Leiter Sport am Sport-Gymnasium Davos
Zunft zur Meisen
- Andrea Caroni, Ständerat Appenzell Ausserrhoden
- Thomas Süssli, ehem. Chef der Armee
- Severin Dressen, Direktor Zoo Zürich
- Jürg Müller, Direktor Avenir Suisse
Zunft Riesbach
- Dario Cologna, vierfacher Olympiasieger und Weltmeister Langlauf
- Philipp Rösler, ehemaliger Vizekanzler der Bundesrepublik Deutschland, Unternehmer
- Stefan Hug, Fritschivater 2026 und Zunftmeister der Zunft zu Safran
- Daniel Zimmermann, Fritschivater 2025 und Alt-Zunftmeister der Zunft zu Safran
Zunft zu Oberstrass
- Stefan Engler, Ständerat GR, Präsident des Ständerates
- Roger Liebi, Vizepräsident des ZKB Bankrates
- Christian Jungen, CEO Zurich Film Festival AG
- Renzo Blumenthal, Dipl. Landwirt und Unternehmer, ehem. Mr. Schweiz
Zunft Schwamendingen
- Raphael Golta, Vorsteher des Sozialdepartements
- Nora Saratz Cazin, Gemeindepräsidentin Pontresina
- Patrick Guidon, Bundesrichter
- Matthias Knuser, Zunftmeister Landzunft Regensdorf
- Christian Gantenbein, Statthalter Landzunft Regensdorf
- Alfons Nievergelt, Präsident Quartierverein Schwamendingen
- Fabian Minder, Präsident Gewerbeverein Schwamendingen
Zunft zur Schmiden
- Franziska Tschudi Sauber, VRP Weidmann Holding AG
- Beat Oppliger, Kommandant der Stadtpolizei Zürich
- Mark Streit, Eishockey-Legende, Unternehmer
- Nicolas Burger, Master, The Worshipful Company of Cutlers, London
Zunft Witikon
- Mario Fehr, Regierungsrat Kanton Zürich
- Romaine Rogenmoser, 1. Vizepräsidentin Kantonsrat Zürich
- Matthias Ackeret, Journalist, Verleger, Buchautor und Publizist
- Stefan Rogentin, Skirennfahrer
Zunft zur Schiffleuten
- Dominik Diezi, Regierungspräsident Kanton Thurgau
- Walter Schönholzer, Regierungsrat Kanton Thurgau
- Simon Müller, Chef Kommando Cyber
- Marcel Tanner, Gemeindepräsident Richterswil
- Hansjörg Germann, Gemeinderat Richterswil
- Mario Cavigelli, Verwaltungsratspräsident Rhätische Bahn
- Christoph Eberle, Meister E.E. Zunft zu Schiffleuten Basel
- Dominique Herrmann, Meister E.E. Zunft zu Fischern Basel
- Nik Dürst, Präsident Limmat-Club Zürich
- Jürg Schmid, Präsident des Verwaltungsrats The Living Circle, Vorstandspräsident Graubünden Ferien
Zunft zum Kämbel
- Rolf André Siegenthaler, Chef Logistikbasis der
- Giovanni Netzer, Leiter und Gründer Stiftung Origen
- Patrick Müller, Präsident des Zürcher Bankenverbandes (ZBV)
Zunft zum Widder
- Marcus Caduff, Regierungsrat Kanton Graubünden und Vorsteher des Departements für Volkswirtschaft und Soziales
- Beatrice Egli, Entertainerin und Fernsehmoderatorin
- Annina Campell, Moderatorin und Unternehmerin
Zunft zur Schneidern
- Helene Budliger Artieda, Direktorin Staatssekretariat für Wirtschaft SECO
- Stefan Mäder, VR-Präsident Schweizerische Mobiliar
- Renato Fasciati, Direktor Rhätische Bahn RHB
- Luzi Willi, Unternehmer und Zunftmeister der Zunft zur Schneidern Chur
Zunft zur Zimmerleuten
- Anja Graf, Unternehmerin und CEO
- Valeria Schiergen, Skijöring Königin Engadin
- Martin Donatsch, Winzer Malans
- Christian Jott Jenny, Tenor/Kulturproduzent und Gemeindepräsident St. Moritz
Gesellschaft zur Constaffel
- Thierry Burkart, Ständerat des Kantons Aargau
- Willy Brülisauer, Kommandant Territorialdivision 4
- Matthias Schulz, Intendant Opernhaus Zürich
- Felix Graf, CEO NZZ Mediengruppe
- Günther Dissertori, Rektor der ETH Zürich
- Michael Schaepman, Rektor der Universität Zürich
Gesellschaft zu Fraumünster
- Peter Peyer, Regierungsrat des Kanton Graubünden, Vorsteher des Departements für Justiz, Sicherheit und Gesundheit
- Gabriella Binkert Becchetti, Gemeindepräsidentin Val Müstair
- Karin Niederberger, Zentralpräsidentin des eidgenössischen Jodlerverbandes
Zunft zur Saffran
- Natalie Rickli, Regierungsrätin und Gesundheitsdirektorin des Kanton Zürich
- Brigitta Gadient, Präsidentin Schweiz Tourismus und Präsidentin Fachhochschule Graubünden
- Andres Ambühl, Schweizer Eishockeylegende
Zunft Wollishofen
- Joseph Maria Bonnemain, Bischof Bistum Chur
- Cornelia Camichel, Pfarrerin Kirche St. Peter
- Philipp Kutter, Nationalrat, Stadtpräsident Wädenswil
- Giulio Vitarelli, CEO VZ Gruppe
- Kathrin Arioli, Staatsschreiberin Kanton Zürich
- Daniel Spadin, Kanzleidirektor Standeskanzlei Graubünden
Zunft zu den Drei Königen
- Jon Domenic Parolini, Regierungsrat Kanton Graubünden
- Andreas Berger, Group CEO Swiss Re
- Rolf Schmid, Comedian & Autor
Zunft St. Niklaus
- Silvia Steiner, Regierungsrätin Kanton Zürich
- Markus Somm, Verleger und Chefredaktor des Nebelspalters
- Seppo Caluori, Grossrat Kanton Graubünden, Präsident Gastro Graubünden
- Daniel Probst, 1. Zunftmeyster Hilari Zunft Olten
- Ralph Hofer, Präsident Niklausschwinget Dietikon
Zunft Hard
- Barbara Janom Steiner, Präsidentin des Bankrates der Schweizerischen Nationalbank SNB
- Martin Neukom, Regierungspräsident des Kt. Zürich
- Adrian Steiner, CEO Thermoplan AG
Vereinigte Zünfte zur Gerwe und zur Schuhmachern
- Anna Giacometti, Nationalrätin FDP Graubünden
- Gaudenz F. Domenig, Präsident HC Davos
- Grégoire May, Musiker, Gründer Jodlerklub Bergbrünneli Küsnacht
Zunft zur Letzi
- Beat Habegger, Kantonsratspräsident Kanton Zürich
- Yves Gächter, Kommandant Heer
- Benno Patt, Zunftmeister, Zunft zur Rebleuten zu Chur
Zunft zum Weggen
- Elisabeth Baume-Schneider, Bundesrätin
- Christine Martel, CEO FFB-Group
- Andrea Vetsch, Fernsehmoderatorin SRF
- Curdin Orlik, Schwinger & dreifacher Eidgenosse
- Delio Malär, Schweizer Theater- und Filmschauspieler
- Cla Meier, Schützenkönig Knabenschiessen 2025