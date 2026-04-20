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Gesellschaft & Politik

Sechseläuten 2026: Das sind alle Ehrengäste der Zürcher Zünfte

Horse riders ride next to the burning &quot;Boeoegg&quot; on the Sechselaeuten place in Zurich, Switzerland, pictured on April 28, 2025. The Sechselaeuten (ringing of the six o&#039;clock bells) is a ...
Auch dieses Jahr werden wieder zahlreiche Ehrengäste am Zürcher Sechseläuten teilnehmen. Bild: KEYSTONE

Dario Cologna, Beatrice Egli und viele mehr: Das sind die Ehrengäste am Sechseläuten

20.04.2026, 09:0020.04.2026, 09:23

Am Montag werden wieder 3500 Zunftmitgliedern begleitet von ihren Orchestern, Reitern und den Zunftwägen durch die Zürcher Altstadt ziehen.

Wie jedes Jahr laden die Zürcher Zünfte auch Ehrengäste aus Politik, Gesellschaft, Sport, Wirtschaft, Medien und Unterhaltung zum Sechsläuten ein.

Unter anderem mit dabei sind (Ex-)Sportstars wie Dario Cologna, Mark Streit, Stefan Rogentin, Andreas Ambühl oder Curdin Orlik.

Ebenfalls bekannte Namen kommen aus der Politik, unter anderem Bundesrätin Baume-Schneider, Silvia Steiner, Thierry Burkart oder Natalie Rickli.

Aus dem Unterhaltungsbereich und der Medienbranche werden zum Beispiel Beatrice Egli, Renzo Blumenthal oder Nik Hartmann am Umzug teilnehmen.

Wer alles dieses Jahr die Ehre hat, siehst du hier im Überblick.

Zunft zu Wiedikon

Der Schweizer Fernseh Moderator Nik Hartmann an der Eroeffnung, beim Eidgenoessischen Jodlerfest Zug am Freitag, 16. Juni 2023 in der Stadt Zug. (KEYSTONE/Urs Flueeler).
Nik Hartmann.Bild: keystone
  • Regine Sauter, Nationalrätin
  • Benedikt Roos, Armeechef
  • Martin Bühler, Regierungspräsident des Kantons Graubünden
  • Nik Hartmann, Moderator

Zunft zur Waag

Regierungsrat Ernst Stocker, Finanzdirektor Kanton Zuerich, spricht an der Medienkonferenz zum Rechnungsabschluss 2025 des Kantons Zuerich, am Freitag, 13. Maerz 2026 im Konferenzzentrum Walcheturm in ...
Ernst Stocker.Bild: keystone
  • Ernst Stocker, Regierungsrat, Vorsteher der Finanzdirektion des Kantons Zürich
  • Nadja Lang, CEO und Del. des VR Genossenschaft ZFV-Unternehmungen
  • Dominik Feusi, stellvertretender Chefredaktor Nebelspalter
  • Simon Millar, Master of the Worshipful Company of Feltmakers London

Stadtzunft

Christian Oppliger, Kommandant Luftwaffe, spricht waehrend einer Medienkonferenz zur Vernehmlassung zur sicherheitspolitischen Strategie der Schweiz und zum weiteren Vorgehen bei der Kampfflugzeugbesc ...
Christian Oppliger.Bild: keystone
  • Livia Leu, Schweizer Botschafterin in Berlin, Alt-Staatssekretärin
  • Christian Oppliger, Kommandant der Schweizer Luftwaffe
  • Pascal Jenny, Präsident Arosa Tourismus, Zentralpräsident Schweizerischer Handballverband

Zunft Fluntern

Regierungsraetin (GR) Carmelia Maissen und Prasidentin der RKGK, im Interview kurz vor einer Medienkonferenz der Regierungskonferenz der Gebirgskantone zur Abstimmung ueber die Abschaffung des Eigenmi ...
Carmelia Maissen.Bild: keystone
  • Carmelia Maissen, Vorsteherin des Departements für Infrastruktur, Energie und Mobilität
  • Urs Marti, Unternehmer, alt Stadtpräsident, Vizepräsident Special Olympics World Winter Games 2029
  • Pius Truffer, CEO Truffer AG, Valserstein

Zunft Höngg

KEYPIX - Verwaltungsratspraesidentin Monika Ribar spricht an der Jahresmedienkonferenz der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB), am Mittwoch, 11. Maerz 2026, am Hauptsitz der SBB in Bern. (KEYSTONE/Anth ...
Monika Ribar.Bild: keystone
  • Monika Ribar, Verwaltungsratspräsidentin der Schweizerischen Bundesbahnen SBB
  • Vincent Ducrot, CEO der Schweizerischen Bundesbahnen SBB
  • Martin Candinas, Nationalrat GR
  • Dario Cadonau, Bündner Hotelier und Spitzenkoch

Zunft Hottingen

Former Swiss ski racer Marc Berthod hands over his data to a cameraman after racing down the course with a video camera $ in action / reacts in the finish area during the men&#039;s Downhill race at t ...
Marc Berthod.Bild: keystone
  • Hans Martin Meuli, Stadtpräsident Chur, FDP
  • Tonia Maria Zindel, Schauspielerin
  • Marc Berthod, eh. Skirennfahrer, Co-Kommentator SRF, Leiter Sport am Sport-Gymnasium Davos

Zunft zur Meisen

Severin Dressen, Direktor Zoo Zuerich spricht an der Medienkonferenz des Zoo Zuerich zu den Bauarbeiten der Pantanal Voliere und dem Streit mit der Stahlbaufirma Baltensperger AG am Donnerstag 29. Jan ...
Severin Dressen.Bild: keystone
  • Andrea Caroni, Ständerat Appenzell Ausserrhoden
  • Thomas Süssli, ehem. Chef der Armee
  • Severin Dressen, Direktor Zoo Zürich
  • Jürg Müller, Direktor Avenir Suisse

Zunft Riesbach

Der ehemalige Langlaeufer und SRF Experte Dario Cologna posiert fuer ein Portrait am Medientreffen von Swiss Ski, am Montag, 10. November 2025, in Davos. (KEYSTONE/Gian Ehrenzeller)
Dario Cologna.Bild: keystone
  • Dario Cologna, vierfacher Olympiasieger und Weltmeister Langlauf
  • Philipp Rösler, ehemaliger Vizekanzler der Bundesrepublik Deutschland, Unternehmer
  • Stefan Hug, Fritschivater 2026 und Zunftmeister der Zunft zu Safran
  • Daniel Zimmermann, Fritschivater 2025 und Alt-Zunftmeister der Zunft zu Safran

Zunft zu Oberstrass

Portrait von Renzo Blumenthal, Mister Schweiz, am 13. Juli 2005 in Vella. Blumenthal ist Landwirt auf dem elterlichen Bio-Bauernhof und Co-Geschaeftsfuehrer der La Talina Lumnezia GmbH, deren Ziel die ...
Renzo Blumenthal.Bild: KEYSTONE
  • Stefan Engler, Ständerat GR, Präsident des Ständerates
  • Roger Liebi, Vizepräsident des ZKB Bankrates
  • Christian Jungen, CEO Zurich Film Festival AG
  • Renzo Blumenthal, Dipl. Landwirt und Unternehmer, ehem. Mr. Schweiz

Zunft Schwamendingen

Raphael Golta, Stadtpraesidentschaftskandidat der SP spricht am Podium der &quot;Elefantenrunde&quot; vor den Wahlen zum Stadtpraesidium ZUERICHS am Freitag, 20. Februar 2026 im Schauspielhaus in Zuer ...
Raphael Golta.Bild: keystone
  • Raphael Golta, Vorsteher des Sozialdepartements
  • Nora Saratz Cazin, Gemeindepräsidentin Pontresina
  • Patrick Guidon, Bundesrichter
  • Matthias Knuser, Zunftmeister Landzunft Regensdorf
  • Christian Gantenbein, Statthalter Landzunft Regensdorf
  • Alfons Nievergelt, Präsident Quartierverein Schwamendingen
  • Fabian Minder, Präsident Gewerbeverein Schwamendingen

Zunft zur Schmiden

Mark Streit, ehemaliger Eishockeyspieler, an der NHL Global Fan Tour 2018, bei der Westside Mall, in Bern, am Samstag, 29. September 2018. Die nordamerikanische National Hockey League (NHL) ist mit de ...
Mark Streit.Bild: KEYSTONE
  • Franziska Tschudi Sauber, VRP Weidmann Holding AG
  • Beat Oppliger, Kommandant der Stadtpolizei Zürich
  • Mark Streit, Eishockey-Legende, Unternehmer
  • Nicolas Burger, Master, The Worshipful Company of Cutlers, London

Zunft Witikon

Switzerland&#039;s Stefan Rogentin celebrates finishing third in a men&#039;s World Cup downhill race, in Garmisch Partenkirchen, Germany, Saturday, Feb. 28, 2026. (AP Photo/Giovanni Auletta) Stefan R ...
Stefan Rogentin.Bild: keystone
  • Mario Fehr, Regierungsrat Kanton Zürich
  • Romaine Rogenmoser, 1. Vizepräsidentin Kantonsrat Zürich
  • Matthias Ackeret, Journalist, Verleger, Buchautor und Publizist
  • Stefan Rogentin, Skirennfahrer

Zunft zur Schiffleuten

Divisionär Simon Müller, Chef Kommando Cyber der Armee, besucht das Blue Team 7 in den Schweizer Alpen. Divisionaer Mueller.
Simon Müller.Bild: VBS/DDPS
  • Dominik Diezi, Regierungspräsident Kanton Thurgau
  • Walter Schönholzer, Regierungsrat Kanton Thurgau
  • Simon Müller, Chef Kommando Cyber
  • Marcel Tanner, Gemeindepräsident Richterswil
  • Hansjörg Germann, Gemeinderat Richterswil
  • Mario Cavigelli, Verwaltungsratspräsident Rhätische Bahn
  • Christoph Eberle, Meister E.E. Zunft zu Schiffleuten Basel
  • Dominique Herrmann, Meister E.E. Zunft zu Fischern Basel
  • Nik Dürst, Präsident Limmat-Club Zürich
  • Jürg Schmid, Präsident des Verwaltungsrats The Living Circle, Vorstandspräsident Graubünden Ferien

Zunft zum Kämbel

Intendant Giovanni Netzer, aufgenommen an der Enthuellung des Weissen Turms, am Montag, 19. Mai 2025, in Mulegns. Der Weisse Turm der Kulturstiftung Origen ist das hoechste digital gefertige Gebaeude ...
Giovanni Netzer.Bild: KEYSTONE
  • Rolf André Siegenthaler, Chef Logistikbasis der
  • Giovanni Netzer, Leiter und Gründer Stiftung Origen
  • Patrick Müller, Präsident des Zürcher Bankenverbandes (ZBV)

Zunft zum Widder

epa12211563 Swiss singer Beatrice Egli sings the Swiss national anthem prior to the UEFA Women&#039;s EURO 2025 Group A soccer match between Switzerland and Norway at the St. Jakob-Park stadium in Bas ...
Beatrice Egli.Bild: keystone
  • Marcus Caduff, Regierungsrat Kanton Graubünden und Vorsteher des Departements für Volkswirtschaft und Soziales
  • Beatrice Egli, Entertainerin und Fernsehmoderatorin
  • Annina Campell, Moderatorin und Unternehmerin

Zunft zur Schneidern

Helene Budliger Artieda, Staatsekretaerin und Direktorin des Staatssekretariats fuer Wirtschaft SECO, spricht an der Medienkonferenz des Bundesrates ueber die Vertraege mit der Europaeischen Union EU, ...
Helene Budliger Artieda.Bild: keystone
  • Helene Budliger Artieda, Direktorin Staatssekretariat für Wirtschaft SECO
  • Stefan Mäder, VR-Präsident Schweizerische Mobiliar
  • Renato Fasciati, Direktor Rhätische Bahn RHB
  • Luzi Willi, Unternehmer und Zunftmeister der Zunft zur Schneidern Chur

Zunft zur Zimmerleuten

Anja Graf, CEO Visionapartments, in ihrer neuen Unterkunft in Glattbrugg.
Anja Graf.Bild: watson
  • Anja Graf, Unternehmerin und CEO
  • Valeria Schiergen, Skijöring Königin Engadin
  • Martin Donatsch, Winzer Malans
  • Christian Jott Jenny, Tenor/Kulturproduzent und Gemeindepräsident St. Moritz

Gesellschaft zur Constaffel

Thierry Burkart, FDP-AG, Mitte, spricht waehrend der Debatte um die Volksinitiative &quot;Jederzeit Strom fuer alle (Blackout stoppen)&quot; waehrend der Fruehlingssession der Eidgenoessischen Raete, ...
Thierry Burkart.Bild: keystone
  • Thierry Burkart, Ständerat des Kantons Aargau
  • Willy Brülisauer, Kommandant Territorialdivision 4
  • Matthias Schulz, Intendant Opernhaus Zürich
  • Felix Graf, CEO NZZ Mediengruppe
  • Günther Dissertori, Rektor der ETH Zürich
  • Michael Schaepman, Rektor der Universität Zürich

Gesellschaft zu Fraumünster

Regierungsrat Peter Peyer, aufgenommen an einer Medienkonferenz der Regierung nach der Verhaftung von mutmasslichen Drogenhaendlern der Mafia, am Mittwoch, 1. April 2026, in Chur. Vier der sieben Verh ...
Peter Peyer.Bild: keystone
  • Peter Peyer, Regierungsrat des Kanton Graubünden, Vorsteher des Departements für Justiz, Sicherheit und Gesundheit
  • Gabriella Binkert Becchetti, Gemeindepräsidentin Val Müstair
  • Karin Niederberger, Zentralpräsidentin des eidgenössischen Jodlerverbandes

Zunft zur Saffran

Davos`Andres Ambuehl in the tv studio during the game between IFK Helsinki of Finland and HC Sparta Praha of Czech Republic, at the 97th Spengler Cup ice hockey tournament in Davos, Switzerland, on Sa ...
Andres Ambühl.Bild: keystone
  • Natalie Rickli, Regierungsrätin und Gesundheitsdirektorin des Kanton Zürich
  • Brigitta Gadient, Präsidentin Schweiz Tourismus und Präsidentin Fachhochschule Graubünden
  • Andres Ambühl, Schweizer Eishockeylegende

Zunft Wollishofen

Joseph Maria Bonnemain, Bischof von Chur, orientiert an einer Medienkonferenz, am Montag, 22. September 2025, im aki der katholischen Hochschulgemeinde in Zuerich. Die neue &quot;Sprechstunde psychisc ...
Joseph Maria Bonnemain.Bild: keystone
  • Joseph Maria Bonnemain, Bischof Bistum Chur
  • Cornelia Camichel, Pfarrerin Kirche St. Peter
  • Philipp Kutter, Nationalrat, Stadtpräsident Wädenswil
  • Giulio Vitarelli, CEO VZ Gruppe
  • Kathrin Arioli, Staatsschreiberin Kanton Zürich
  • Daniel Spadin, Kanzleidirektor Standeskanzlei Graubünden

Zunft zu den Drei Königen

Andreas Berger, Group CEO speaks during the press conference of the full-year results 2025 of the reinsurance company Swiss Re in Zurich, Switzerland, Friday, Feburary 27, 2026. (KEYSTONE/Andreas Beck ...
Andreas Berger,Bild: keystone
  • Jon Domenic Parolini, Regierungsrat Kanton Graubünden
  • Andreas Berger, Group CEO Swiss Re
  • Rolf Schmid, Comedian & Autor

Zunft St. Niklaus

Silvia Steiner, Regierungsraetin Zuerich, Bildungsdirektorin und Praesidentin des Bildungsrats, orientiert an einer Medienkonferenz ueber die Weiterentwicklung der Zuercher Gymnasien, am Freitag, 12. ...
Silvia Steiner.Bild: keystone
  • Silvia Steiner, Regierungsrätin Kanton Zürich
  • Markus Somm, Verleger und Chefredaktor des Nebelspalters
  • Seppo Caluori, Grossrat Kanton Graubünden, Präsident Gastro Graubünden
  • Daniel Probst, 1. Zunftmeyster Hilari Zunft Olten
  • Ralph Hofer, Präsident Niklausschwinget Dietikon

Zunft Hard

Martin Neukom, Regierungsrat Zuerich, spricht an der Delegiertenversammlung der Gruenen Schweiz am Samstag, 22. Oktober 2022, in Winterthur. (KEYSTONE/Ennio Leanza)
Martin Neukom.Bild: keystone
  • Barbara Janom Steiner, Präsidentin des Bankrates der Schweizerischen Nationalbank SNB
  • Martin Neukom, Regierungspräsident des Kt. Zürich
  • Adrian Steiner, CEO Thermoplan AG

Vereinigte Zünfte zur Gerwe und zur Schuhmachern

Anna Giacometti (FDP) nach der Wiederwahl zur Nationalraetin, am Sonntag, 22. Oktober 2023 in Chur. Die Schweizer Buergerinnen und Buerger waehlen das Bundesparlament mit den beiden Kammern Nationalra ...
Anna Giacometti.Bild: keystone
  • Anna Giacometti, Nationalrätin FDP Graubünden
  • Gaudenz F. Domenig, Präsident HC Davos
  • Grégoire May, Musiker, Gründer Jodlerklub Bergbrünneli Küsnacht

Zunft zur Letzi

Beat Habegger (FDP) spricht nach seiner Wahl zum Kantonsratspraesident im Zuercher Kantonsrat, am Montag, 5. Mai 2025 in Zuerich. (KEYSTONE/Michael Buholzer)...
Beat Habegger.Bild: keystone
  • Beat Habegger, Kantonsratspräsident Kanton Zürich
  • Yves Gächter, Kommandant Heer
  • Benno Patt, Zunftmeister, Zunft zur Rebleuten zu Chur

Zunft zum Weggen

Bundesraetin Elisabeth Baume-Schneider haelt die Laudatio fuer Villi Hermann, der mit dem Ehrenpreis ausgezeichnet wird, bei der Verleihung vom Schweizer Filmpreis &quot;Quartz 2026&quot; am Freitag, ...
Elisabeth Baume-Schneider.Bild: keystone
  • Elisabeth Baume-Schneider, Bundesrätin
  • Christine Martel, CEO FFB-Group
  • Andrea Vetsch, Fernsehmoderatorin SRF
  • Curdin Orlik, Schwinger & dreifacher Eidgenosse
  • Delio Malär, Schweizer Theater- und Filmschauspieler
  • Cla Meier, Schützenkönig Knabenschiessen 2025

Mehr zum Sechseläuten 2026:

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Der absolute Rekord ist Tatsache. Am diesjährigen Sechseläuten dauerte es 57 Minuten, bis der Böögg explodierte. Das verspricht einen schlechten Sommer.
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