Wann läuft welche Zunft? Die Reihenfolge am Sechseläuten 2026
Der Höhepunkt des Sechseläutens ist der Zug der Zünfte zum Sechseläutenplatz mit der Bööggverbrennung um 18 Uhr. Der Umzug startet um 15 Uhr.
Rund 3500 Zünfter in ihren Kostümen, Trachten und Uniformen, über 350 Reiter, rund 50 ausschliesslich von Pferden gezogene Wagen und gegen 30 Musikkorps ziehen dann über Bahnhofstrasse und Limmatquai zum Sechseläutenplatz.
Wie der Routenplan aussieht und welche Zunft wann losläuft, siehst du hier.
So sieht der Routenplan aus:
Das ist die Umzugsreihenfolge:
- Zunft zu Wiedikon
- Zunft zur Waag
- Stadtzunft
- Zunft Fluntern
- Zunft Höngg
- Zunft Hottingen
- Zunft zur Meisen
- Zunft Riesbach
- Zunft zu Oberstrass
- Zunft Schwamendingen
- Zunft zur Schmiden
- Zunft Witikon
- Zunft zur Schiffleuten
- Zunft zum Kämbel
- Zunft zum Widder
- Zunft zur Schneidern
- Zunft zur Zimmerleuten
- Gesellschaft zur Constaffel
- Zunft zur Saffran
- Zunft Wollishofen
- Zunft zu den Drei Königen
- Zunft St. Niklaus
- Zunft Hard
- Vereinigte Zünfte zur Gerwe und zur Schuhmachern
- Zunft zur Letzi
- Zunft zum Weggen