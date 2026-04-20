Sechsläuten 2026: Der Routenplan und die Umzugsreihenfolge der Zünfte

20.04.2026, 09:0020.04.2026, 09:27

Der Höhepunkt des Sechseläutens ist der Zug der Zünfte zum Sechseläutenplatz mit der Bööggverbrennung um 18 Uhr. Der Umzug startet um 15 Uhr.

Rund 3500 Zünfter in ihren Kostümen, Trachten und Uniformen, über 350 Reiter, rund 50 ausschliesslich von Pferden gezogene Wagen und gegen 30 Musikkorps ziehen dann über Bahnhofstrasse und Limmatquai zum Sechseläutenplatz.

Wie der Routenplan aussieht und welche Zunft wann losläuft, siehst du hier.

So sieht der Routenplan aus:

Routenplan Sechseläuten 2026
Bild: Sechseläuten

Das ist die Umzugsreihenfolge:

  1. Zunft zu Wiedikon
  2. Zunft zur Waag
  3. Stadtzunft
  4. Zunft Fluntern
  5. Zunft Höngg
  6. Zunft Hottingen
  7. Zunft zur Meisen
  8. Zunft Riesbach
  9. Zunft zu Oberstrass
  10. Zunft Schwamendingen
  11. Zunft zur Schmiden
  12. Zunft Witikon
  13. Zunft zur Schiffleuten
  14. Zunft zum Kämbel
  15. Zunft zum Widder
  16. Zunft zur Schneidern
  17. Zunft zur Zimmerleuten
  18. Gesellschaft zur Constaffel
  19. Zunft zur Saffran
  20. Zunft Wollishofen
  21. Zunft zu den Drei Königen
  22. Zunft St. Niklaus
  23. Zunft Hard
  24. Vereinigte Zünfte zur Gerwe und zur Schuhmachern
  25. Zunft zur Letzi
  26. Zunft zum Weggen

