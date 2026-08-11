Die Trockenheit hat die Schweiz weiterhin im Griff, ab nächster Woche könnten uns aber endlich Niederschläge erreichen. Bild: keystone

Ein paar Tage Hitze musst du noch durchstehen – dann winkt der Wetterumschwung

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Die Schweiz blickt aktuell einer weiteren Hitzewoche entgegen. Einen ersten Höhepunkt haben wir mit dem Montag zwar bereits hinter uns, dennoch bleiben die Maximaltemperaturen bis am Wochenende verbreitet bei deutlich über 30 Grad.

Die höchsten Temperaturen werden mit 35 bis 36 Grad in Basel und Genf erwartet. Für die Hitzegeplagten auf der Alpennordseite gibt es dennoch gute Nachrichten: Tropennächte sind für diese Woche aktuell keine angesagt. Vielerorts kühlt es in den Nächten also auf unter 20 Grad ab.

Im Süden bleibt es allerdings auch nach Sonnenuntergang heiss. Für das südliche Tessin sind gegen Ende der Woche teilweise gar Minimaltemperaturen von 23 Grad prognostiziert. Das spiegelt sich auch in den Hitzewarnungen des Bundes wider:

Das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie MeteoSchweiz gibt weiterhin Hitzewarnungen für gewisse Regionen heraus. Bild: meteoschweiz

Für Teile des Tessins gilt bis am Freitag eine Hitzewarnung der zweithöchsten Stufe, für Teile der Ostschweiz, den Norden und den Westen die Gefahrenstufe 3.

Danach folgt der Wetterumschwung

Bereits am Montag stellte MeteoNews das Aufziehen eines «Trogs» in Aussicht: «Nach aktuellen Modellberechnungen könnte sich gegen Ende der Woche jedoch ein Trog nähern, der die Temperaturen etwas drosselt und für etwas Niederschlag sorgt.» Beides wäre für das hiesige Ökosystem höchst willkommen.

Was ist ein Trog? In der Meteorologie bezeichnet ein Trog einen langgestreckten Bereich mit relativ niedrigem Luftdruck in höheren Atmosphärenschichten. In unseren Breitengraden ist er häufig mit einem Vorstoss kühlerer Luft aus nördlicheren Regionen verbunden. Dabei kann sich die westliche Höhenströmung wellenförmig nach Süden ausbuchten. Eine solche Ausbuchtung wird als Trog bezeichnet und geht bei uns in der Schweiz häufig mit tieferen Temperaturen und Niederschlägen einher.

Nun scheinen sich diese Prognosen zu konkretisieren: Für den Beginn der nächsten Woche gehen immer mehr Wettermodelle von einem Rückgang der Temperaturen aus. MeteoSchweiz prognostiziert für den nächsten Dienstag in der Deutschschweiz aktuell noch maximal 24 Grad.

Auch wenn diese Zahlen noch mit Vorsicht zu geniessen sind, dürfte es ab nächster Woche aller Wahrscheinlichkeit nach zumindest etwas abkühlen. Begleitet wird dieser Temperaturrückgang von Niederschlägen und Gewittern. (leo)