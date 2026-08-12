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Polizeirapport

Feuerwerk verursacht Brand in Dornach

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Wegen Feuerwerk: Baum und Wiese brannten in Dornach SO

12.08.2026, 16:2712.08.2026, 16:27

In Dornach SO haben am Dienstagabend ein Baum und eine angrenzende Wiese gebrannt. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. Als Ursache steht fahrlässiger Umgang mit Feuerwerk im Zentrum.

Brand Dornach Feuerwerk Trockenheit 12.8.26
Ein Baum und die Wiese fingen Feuer.Bild: Kantonspolizei Solothurn

Die Meldung über den Brand am Kriselmannshollenweg ist bei der Kantonspolizei Solothurn um 20.15 Uhr eingegangen, wie sie in einer Medienmitteilung vom Mittwoch schrieb. Die Feuerwehr Dornach habe den Brand schnell gelöscht. Die Polizei sucht Zeugen.

Brand Dornach Feuerwerk Trockenheit 12.8.26
Die Feuerwehr konnte die Flammen rasch löschen.Bild: Kantonspolizei Solothurn

Wegen der grossen Trockenheit gilt im Kanton Solothurn seit mehreren Wochen ein komplettes Feuer- und Feuerwerksverbot. Es gilt die höchste Gefahrenstufe. (sda)

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