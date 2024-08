History Porn

Machen wir eine Zeitreise, gehen wir zusammen an die Street Parade der 90er!

Zur Einstimmung auf die Street Parade am 10. August: ein paar fetzige Fotos von der Techno-Party in den Neunzigern.

Mehr «Leben»

Die Neunziger – die Blütezeit des Techno in Europa. Müsste die Street Parade damals also besonders wild gewesen sein? Für alle, die nicht persönlich dabei waren, gibt es hier nun ein paar mega-abgefahrene Retro-Bilder aus dem Archiv.

Steig in unser imaginäres Love Mobile, wir tuckern durch die Techno-Parade von damals!

1993

Die Partymeute an der Street Parade am 29. August 1993. Bild: KEYSTONE

Seit 1993 treffen sich Raver aus aller Welt zur Street Parade. Damals wurde die Besucherzahl allerdings nur auf 10'000 geschätzt. Ein Jahr zuvor, 1992, wurde am Umzug noch unter dem Namen «Demonstration für Liebe, Friede, Freiheit, Grosszügigkeit und Toleranz» getanzt.

Herziges Love Mobile an der Street Parade 1993. Bild: KEYSTONE

Bild: KEYSTONE

Die Fotografen waren damals wohl noch mit Schwarz-weiss-Film unterwegs.

1994

Bild: KEYSTONE

1994 wollte der Zürcher Polizeivorstand Robert Neukomm (SP) die Street Parade aus sicherheits- und ordnungspolitischen Gründen verbieten.

Bild: KEYSTONE

Nach starken Protesten aus der Techno-Szene zog die Stadtregierung gesellschaftspolitisch ihr Verbot zurück, und die Street Parade entwickelte sich – neben der Love Parade in Berlin, die bis 2010 durchgeführt wurde – zur grössten Technoparade der Welt.

Bild: KEYSTONE

Bild: KEYSTONE

1995

Bild: KEYSTONE

Im Jahr 1995 scheinen «Nuggis» an der Parade trendy gewesen zu sein.

Bild: KEYSTONE

Sie sind überall.

History Porn Abonnieren Abonnieren

Bild: KEYSTONE

Laut Wikipedia nahmen 1995 bereits 120'000 Raver aus dem In- und Ausland teil.

Bild: KEYSTONE

1996

Bild: KEYSTONE

Bild: KEYSTONE

Ein Blick von oben: 350'000 Besucher pilgerten 1996 zur Street Parade nach Zürich. Bild: KEYSTONE

1997

Bild: KEYSTONE

Bild: KEYSTONE

Bild: KEYSTONE

Beat fühlt den Beat.

Bild: KEYSTONE

Sie auch.

Bild: KEYSTONE

Bild: KEYSTONE

Bild: KEYSTONE

1998

Bild: KEYSTONE

Bild: KEYSTONE

Bild: KEYSTONE

1998 waren schätzungsweise 450'000 Besucher an der Street Parade in Zürich anzutreffen. Knapp eine halbe Million! Das Motto damals: «It’s All In Your Hands.»

Bild: KEYSTONE

Bild: KEYSTONE

Bild: KEYSTONE

1999

Bild: KEYSTONE

1999 wurde erstmals die Halbe-Million-Grenze geknackt: Bei Sonne und 30 Grad tanzten 550'000 Besucher bei der Parade an und mit.

Bild: KEYSTONE

Bild: KEYSTONE

Bild: KEYSTONE

Bild: KEYSTONE

Bild: KEYSTONE

Und hier, als Bewegtbild: Der Umzug «Demonstration für Liebe, Friede, Freiheit, Grosszügigkeit und Toleranz» im Jahr 1992.

Video: watson/sal

(sim)

Und wenn du schon mal da bist: Hier ein lustiges Quiz

Quiz

Mehr Street Parade: