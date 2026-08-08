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Das sind die besten Outfits der Street Parade 2026

epa13156497 A participant attends the 33rd Street Parade in the city center of Zurich, Switzerland, 08 August 2026. The annual dance music event runs this year under the theme &#039;Together we move.& ...
Ein bisschen creepy und doch perfekt für die Street Parade könnte man dieses Outfit nennen.Bild: keystone

Das sind die verrücktesten Outfits der Street Parade

Für die 33. Street Parade in Zürich haben sich viele in Sachen Outfit ins Zeug gelegt. Das sind einige der Highlights.
08.08.2026, 18:2508.08.2026, 18:25
Vroni Fehlmann
Vroni Fehlmann

Bunt ist das Outfit schnell mal. Und wer es sich einfach machen will, kombiniert das mit möglichst wenig Stoff. Doch richtig kreative Raverinnen und Raver investieren viel Zeit in ihre Kostüme. Hier sind ein paar Perlen aus der Menge.

epa13156506 A participant attends the 33rd Street Parade in the city center of Zurich, Switzerland, 08 August 2026. The annual dance music event runs this year under the theme &#039;Together we move.& ...
Zugegeben, richtig vor der Sonne schützen tut dieser Hut wohl nicht.Bild: keystone
Street Parade 2026
Ein viraler Hit als Vorlage – passt!Bild: watson
Street Parade 2026
Okay, wirklich viel Arbeit war das wohl nicht. Dafür gibt es ein paar Extrapunkte für die Kreativität und den Mut.Bild: watson
Street Parade 2026
Es funkelt! Viel Glitzer war an der Street Parade zu sehen.Bild: watson
epa13156409 Participants pose ahead of the start of the 33rd Street Parade in the city center of Zurich, Switzerland, 08 August 2026. The annual dance music event runs this year under the theme &#039; ...
Ganz in Weiss präsentieren sich diese drei Rave-Fans.Bild: keystone

Viele weitere Impressionen von der Street Parade:

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Mit diesem Kopfschmuck muss man etwas vorsichtig sein, wenn man sich durch die Menge bewegt.
Mit diesem Kopfschmuck muss man etwas vorsichtig sein, wenn man sich durch die Menge bewegt.bild: watson
Bei diesen beiden Besuchern wollen wir nicht so genau wissen, was sie denn darunter tragen. Viel scheint es nicht zu sein.
Bei diesen beiden Besuchern wollen wir nicht so genau wissen, was sie denn darunter tragen. Viel scheint es nicht zu sein.bild: watson
Street Parade 2026
Leder-Outfits sind zeitlos, dieses Jahr aber nur eine Option, wenn es nicht zu viel davon ist.Bild: watson

Egal, ob mit viel Aufwand oder einem Last-Minute-Kostüm – dem Feiern tut das keinen Abbruch. Viele waren auch mit Accessoires gegen die Hitze ausgerüstet, etwa Sprühflaschen, Sonnenschirme, Seifenblasenpistolen oder auch Wasserpistolen.

Wegen der vielen Technik an der Street Parade und Belästigungen gegenüber Frauen werden diese jedes Jahr aufs Neue als uncool erklärt. Trotzdem tauchen sie immer wieder auf und können nie ganz verbannt werden. Dieses Jahr hatten sie wohl einen weniger schweren Stand als in anderen Jahren. Alternativ haben die Veranstalter allerdings auch mobile Duschen und Sprühregen-Anlagen aufgestellt, bei denen es eine angenehme Abkühlung gab.

epa13156742 Participants cool off with water spray shower during the 33rd Street Parade in the city center of Zurich, Switzerland, 08 August 2026. The annual dance music event runs this year under the ...
Eine willkommene Erfrischung.Bild: keystone
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Die besten Bilder der Street Parade 2026
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Die besten Bilder der Street Parade 2026

Wo viele Menschen sind, ist auch viel Müll. An einem warmen Tag wie heute sind das vor allem Getränkeflaschen und Aludosen.
quelle: watson / watson
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Smurf vs. Predator – Die Vorfreude ist gross
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8 Kommentare
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Die beliebtesten Kommentare
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Garp
08.08.2026 18:50registriert August 2018
Habt ihr nicht einmal mehr genug Personal, um selbst loszuziehen, Interviews zu machen, eigene Bilder usw.?
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