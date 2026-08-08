Ein bisschen creepy und doch perfekt für die Street Parade könnte man dieses Outfit nennen. Bild: keystone

Das sind die verrücktesten Outfits der Street Parade

Für die 33. Street Parade in Zürich haben sich viele in Sachen Outfit ins Zeug gelegt. Das sind einige der Highlights.

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Bunt ist das Outfit schnell mal. Und wer es sich einfach machen will, kombiniert das mit möglichst wenig Stoff. Doch richtig kreative Raverinnen und Raver investieren viel Zeit in ihre Kostüme. Hier sind ein paar Perlen aus der Menge.

Zugegeben, richtig vor der Sonne schützen tut dieser Hut wohl nicht. Bild: keystone

Ein viraler Hit als Vorlage – passt! Bild: watson

Okay, wirklich viel Arbeit war das wohl nicht. Dafür gibt es ein paar Extrapunkte für die Kreativität und den Mut. Bild: watson

Es funkelt! Viel Glitzer war an der Street Parade zu sehen. Bild: watson

Ganz in Weiss präsentieren sich diese drei Rave-Fans. Bild: keystone

Viele weitere Impressionen von der Street Parade: Das sind die besten Bilder der Street Parade 2026

Mit diesem Kopfschmuck muss man etwas vorsichtig sein, wenn man sich durch die Menge bewegt. bild: watson

Bei diesen beiden Besuchern wollen wir nicht so genau wissen, was sie denn darunter tragen. Viel scheint es nicht zu sein. bild: watson

Leder-Outfits sind zeitlos, dieses Jahr aber nur eine Option, wenn es nicht zu viel davon ist. Bild: watson

Egal, ob mit viel Aufwand oder einem Last-Minute-Kostüm – dem Feiern tut das keinen Abbruch. Viele waren auch mit Accessoires gegen die Hitze ausgerüstet, etwa Sprühflaschen, Sonnenschirme, Seifenblasenpistolen oder auch Wasserpistolen.

Wegen der vielen Technik an der Street Parade und Belästigungen gegenüber Frauen werden diese jedes Jahr aufs Neue als uncool erklärt. Trotzdem tauchen sie immer wieder auf und können nie ganz verbannt werden. Dieses Jahr hatten sie wohl einen weniger schweren Stand als in anderen Jahren. Alternativ haben die Veranstalter allerdings auch mobile Duschen und Sprühregen-Anlagen aufgestellt, bei denen es eine angenehme Abkühlung gab.