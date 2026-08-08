Das sind die verrücktesten Outfits der Street Parade
Bunt ist das Outfit schnell mal. Und wer es sich einfach machen will, kombiniert das mit möglichst wenig Stoff. Doch richtig kreative Raverinnen und Raver investieren viel Zeit in ihre Kostüme. Hier sind ein paar Perlen aus der Menge.
Egal, ob mit viel Aufwand oder einem Last-Minute-Kostüm – dem Feiern tut das keinen Abbruch. Viele waren auch mit Accessoires gegen die Hitze ausgerüstet, etwa Sprühflaschen, Sonnenschirme, Seifenblasenpistolen oder auch Wasserpistolen.
Wegen der vielen Technik an der Street Parade und Belästigungen gegenüber Frauen werden diese jedes Jahr aufs Neue als uncool erklärt. Trotzdem tauchen sie immer wieder auf und können nie ganz verbannt werden. Dieses Jahr hatten sie wohl einen weniger schweren Stand als in anderen Jahren. Alternativ haben die Veranstalter allerdings auch mobile Duschen und Sprühregen-Anlagen aufgestellt, bei denen es eine angenehme Abkühlung gab.
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