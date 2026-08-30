Video: watson/Hanna Hubacher, Michael Shepherd

Die Ernährungsinitiative erklärt in 80 Sekunden

Worum geht es bei der Initiative, deren Gegnerinnen und Gegner vor einem «Vegan-Zwang» warnen? Wir erklären dir die Abstimmungsvorlage vom 27. September.

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Weniger Futtermittel für Tiere und mehr pflanzliche Lebensmittel für Menschen auf den Schweizer Ackerflächen – mit dieser Forderung hat Franziska Herren die Initiative für eine sichere Ernährung, kurz die Ernährungsinitiative, vor über drei Jahren lanciert.

Am 27. September entscheidet das Stimmvolk über die nationale Vorlage, die neben einem höheren Selbstversorgungsgrad auch für sauberes Trinkwasser und mehr Biodiversität kämpft.

Worum es bei der Ernährungsinitiative geht und wer die Initiative unterstützt, erfahrt ihr im Video.

Die Ernährungsinitiative erklärt: Video: watson/Hanna Hubacher, Michael Shepherd

Wie stehst du zur Ernährungsinitiative? Ich bin dafür. Ich bin dagegen. Ich bin unentschlossen. Abstimmen An dieser Umfrage haben insgesamt 193 Personen teilgenommen

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