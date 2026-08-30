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Die Ernährungsinitiative erklärt in 80 Sekunden

Video: watson/Hanna Hubacher, Michael Shepherd

Die Ernährungsinitiative erklärt in 80 Sekunden

Worum geht es bei der Initiative, deren Gegnerinnen und Gegner vor einem «Vegan-Zwang» warnen? Wir erklären dir die Abstimmungsvorlage vom 27. September.
30.08.2026, 20:0130.08.2026, 20:01
Michael Shepherd
Michael Shepherd
Hanna Hubacher
Hanna Hubacher

Weniger Futtermittel für Tiere und mehr pflanzliche Lebensmittel für Menschen auf den Schweizer Ackerflächen – mit dieser Forderung hat Franziska Herren die Initiative für eine sichere Ernährung, kurz die Ernährungsinitiative, vor über drei Jahren lanciert.

Am 27. September entscheidet das Stimmvolk über die nationale Vorlage, die neben einem höheren Selbstversorgungsgrad auch für sauberes Trinkwasser und mehr Biodiversität kämpft.

Worum es bei der Ernährungsinitiative geht und wer die Initiative unterstützt, erfahrt ihr im Video.

Die Ernährungsinitiative erklärt:

Video: watson/Hanna Hubacher, Michael Shepherd
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