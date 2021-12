«Sch**sspatriarchat!» – Vanessa und Quiz-Hubini schauen «Der Bachelor»

Tote Ladys daten nicht – was Erkan Romina antut, ist des Brutalen zu viel

Tote Ladys daten nicht – was Erkan Romina antut, ist des Brutalen zu viel

Brüssel beendet «Sonderfall» – Schweiz kommt in Topf mit Grossbritannien und EWR-Staaten

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Diese Medikamente braucht ein Covid-Patient auf der Intensivstation – an nur einem Tag

«Wir sind wütend»: IPS-Leiter hält den Politikern in der Corona-«Arena» den Spiegel vor

«Sie müssen nicht so blöd grinsen» – Badran zerreisst Covid-Gesetz-Gegner im TV

Seit Impfbeginn sind in der Schweiz 14 Geimpfte verstorben – und 437 Ungeimpfte

Die Geburt vom «König der Könige» in einer Krippe lässt Zweifel an der Bibel aufkommen

Tote Ladys daten nicht – was Erkan Romina antut, ist des Brutalen zu viel

WHO gegen Plasma-Transfusion für Corona-Patienten ++ Japan-Börse wegen Omikron im Aufwind

«Sag niemals nie» zum Impfobligatorium für alle über 65 Jahre

Nationalrätin Ruth Humbel will eine Impfpflicht für alle über 65 Jahre. Damit nimmt die Diskussion um ein Obligatorium auch in der Schweiz Fahrt auf - nach Deutschland und Österreich.

Eine Impfpflicht wird auch in der Schweiz immer ernsthafter zum Thema. Mitte-Nationalrätin Ruth Humbel forderte am Montag eine Impfpflicht für alle über 65 Jahre. Noch immer würden vor allem ungeimpfte Covid-Patienten im Pensionsalter, ins Spital eingewiesen. «Die Jungen haben in den letzten zwei Jahren viele Opfer gebracht», sagt sie. «Es braucht nun auch eine gewisse Solidarität der älteren Menschen.»