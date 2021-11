«Wir haben hier eine Orgie!» – die 4. Folge vom Bachelor hat es in sich

Video: watson

Bachelor

Nico gerät beim Bachelor-schauen in arge Schieflage

Nico Franzoni Folgen Aya Baalbaki Folgen Valentina Boschi Folgen Alexandra Heusi Folgen

Nicht irgendeine neue Folge vom «Der Bachelor» flimmerte über unsere Fernseher – sondern jene, in der die «Ladys» die Ehre hatten, das berühmt-berüchtigte Partyboot zu besteigen. So wild wie in dieser Folge ging es in der aktuellen Staffel noch nie zu und her. Und dann kam da noch ein Gast namens Vujo...

Diese Woche hatten unsere watson-Mitarbeitenden Alexandra Heusi, Valentina Boschi und Nico Franzoni das Vergnügen, die Sendung zu reviewen.

Video: watson

Folge vier lieber lesen statt schauen?

Hier kommt der Artikel von unserer Simone Meier:

Die letzten Folgen verpasst? Hier geht's gleich rund!

«Ich sehe nur Ärsche» – Bachelor Folge 3: Madeleine, Sergio und das Trinkspiel

Video: watson/een

«Was für ein A*loch!» – Franzoni schaut «Bachelor» mit zwei Kandidatinnen

Video: watson/Nico Franzoni

Fragwürdige Bikinis, verwirrende Geschenke und artistische Moves – So war die erste Folge der Bachelor-Jubiläumsstaffel