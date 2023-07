Nach Waldbrand ob Bitsch: Evakuierte Menschen können wieder nach Hause



Die aus dem Weiler Oberried wegen des Waldbrands ob Bitsch/Ried-Mörel VS evakuierten Menschen können am Sonntag ab 10 Uhr in ihre Häuser zurückkehren. Der Kanton hebe die Strassensperre oberhalb von Bitsch auf, teilte ein Gemeindesprecher am Samstagabend mit.

Die Strasse Ried-Mörel werde auf Anraten von Spezialisten vom Kanton Wallis freigegeben, sagte der Sprecher der Gemeinde auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Die Situation rund um den seit dem vergangenen Montagabend ausgebrochenen Waldbrand sei zudem «unverändert stabil», hiess es auf Anfrage weiter.

Gefahr von Baum- und Steinschlag gross

Am Sonntag würden die den Waldbrand bekämpfenden Einsatzkräfte - sowohl die Feuerwehrleute am Boden als auch die Löschhelikopterpiloten - ruhen. Die Überwachung mit Wärmebildkameras wurde, wie bereits am Freitag angekündigt, über das Wochenende ausgesetzt. Eine Abteilung sei aber auf Abruf für den Einsatz bereit, sagte der Gemeindesprecher am Samstagabend. Das Gebiet werde zudem weiterhin von Spezialisten überwacht.

Am Samstag bekämpften weiterhin zwischen 60 und 80 Einsatzkräfte die Glutnester - am Boden und aus der Luft. Man habe Schläuche bis weit nach oben gelegt, damit man nicht alleine auf Helikopter angewiesen sei, hiess es am Samstagmorgen auf Anfrage.

Waldbrand im Wallis 1 / 10 Waldbrand im Wallis quelle: keystone / jean-christophe bott

Da die Gefahr von Baum- und Steinschlag gross ist und die Arbeit der Feuerwehrleute erschwert, werden sie von Förstern und Spezialisten begleitet, die die Lage vor jedem Einsatz beurteilen. Das am Montagabend ausgebrochene Feuer ist weiterhin nicht unter Kontrolle. Sollte der Wind zunehmen, könnten dadurch weitere Waldflächen in Brand geraten. (sda)