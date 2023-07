Air Zermatt droht mit Rückzug – während der Feuerwehr die Schuhsohlen wegschmelzen

Im Oberwallis brennt nicht nur der Wald, auch die Gemüter sind erhitzt. So hatte die Helikopterfirma Air Zermatt damit gedroht, sich vom Einsatz zurückzuziehen, da der Einsatz von Armeehelikoptern das Subsidiaritätsprinzip verletze, wie Verwaltungsratspräsident Philipp Perren dem «Walliser Bote» berichtete.

Helikopter der Air Zermatt. Bild: keystone

Perren erklärte, dass vor einem Armeeeinsatz die zivilen Mittel ausgeschöpft sein müssten. Die Armee werde nur angefordert, weil sie gratis sei, warf Perren den Behörden vor. Einsatzleiter Mario Schaller sagte dazu, dass die Zusammenarbeit funktioniere. Helikopter seien bis jetzt nicht abgezogen worden.

Nach Angaben von Armeesprecher Stefan Hofer stand am Montag ein Super Puma im Oberwallis im Einsatz. Am Dienstag war die Luftwaffe mit zwei Helikoptern vor Ort. Einer flog Löscheinsätze, der andere hielt sich in Bereitschaft.

Ein Super Puma der Schweizer Armee füllt seinen Wassersack am Stausee am 18. Juli 2023. Bild: keystone

Zur Frage des Subsidiaritätsprinzips und der Kritik seitens des privaten Helikopterunternehmers sagte Hofer, ein Armeeeinsatz erfolge in der Regel einzig auf Ersuchen und unter Leitung der zivilen Behörden:

«Die Armee ist immer da, wenn man sie braucht»

Helikopter von Heli Bernina aus dem Bündnerland am Einsatzort. watson

Die Lage am Mittwoch

Im Waldbrandgebiet bei Bitsch im Oberwallis ist das Feuer am Mittwoch noch nicht unter Kontrolle.

Schaller erklärte am Mittwoch vor den Medien, im Gelände sei es für die Feuerwehrleute schwierig. Wegen der Asche sei es rutschig. Der Boden sei so heiss, dass ihnen teilweise die Schuhsohlen wegschmolzen. Die Lage sei indessen stabil, obwohl der grossflächige Brand in dem steilen Gebiet nicht unter Kontrolle sei.

Der Wald brennt auf einer Fläche von etwa 100 Fussballfeldern. Das Gewitter in der Nacht brachte kaum Entspannung. Die Brandursache war am Mittwoch unklar, wie Franz Mayr vom Führungsstab der Gemeinde Bitsch sagte.

