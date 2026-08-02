Kirchturm stürzt in Vernayaz im Wallis während Beerdigung ein

Kirchturm stürzt während Beerdigung teilweise ein

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Der Kirchturm von Vernayaz ist während einer Beerdigung eingestürzt. bild: screenshot google maps

Während einer Beerdigung am Donnerstag in der Kirche von Vernayaz im Wallis kam es zu einem unerwarteten Zwischenfall: Ein Teil des Kirchturms stürzte plötzlich ein und unterbrach die Trauerfeier. Trotz des Schreckens wurde niemand verletzt. «Le Nouvelliste» hatte zuerst darüber berichtet.

Auch Gemeindepräsidentin Stéphanie Revaz Martignoni war bei der Beerdigung anwesend. Sie beschrieb das Geräusch gegenüber «Le Matin» als «sehr ungewöhnlich». Einige Personen verglichen den lauten Knall mit einem Donnerschlag, während andere vor allem bemerkten, dass die Kirche plötzlich zu vibrieren begann.

Nach Angaben von «Le Matin» wurde die Spitze des Kirchturms durch eine starke Windböe abgerissen. Durch den Einsturz entstanden mehrere Schäden am Gebäude. Unter anderem wurden Dachziegel mitgerissen und ein Loch im Dach verursacht.

Die beschädigten Stellen sollen zunächst provisorisch gesichert werden. Danach wird eine Fachfirma den Zustand des Kirchturms genauer untersuchen und die notwendigen Reparaturen durchführen. (lyn)