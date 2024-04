Rettungshelikopter bei der Unglücksstelle. Bild: kapo wallis

Heliskiing-Drama im Wallis – drei Tote und drei Verletzte bei Absturz

Ein Helikopter ist am Dienstagmorgen in den Walliser Alpen abgestürzt. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall in der Region Les Combins zwischen dem Val de Bagnes und dem Val d'Entremont. Dabei kamen drei Personen ums Leben, drei verletzten sich.

Die Polizei schreibt: «Gegen 09.25 Uhr stürzte ein Helikopter vom Typ B3 beim Heliskiing auf dem Gebirgslandeplatz des Petit Combin ab. Folglich rutschte die Maschine beim Gipfeldes 3'668 Meter hohen Berges aus noch nicht geklärten Gründen in den Nordhang.»

Nebst dem Piloten war der Helikopter mit einem Bergführer und seinen vier Kunden besetzt. Zwei Verletzte konnten umgehend medizinisch versorgt werden, bevor sie ins Spital von Sitten geflogen wurden. Eine dritte Person konnte später ebenfalls gerettet werden.

(cma/sda)

