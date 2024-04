Rettungskräfte suchen die verschütteten Personen bei Zermatt. bild: kapo wallis

Drei Personen sterben bei Lawine in Zermatt – erstes Opfer identifiziert

Bei einem Lawinenniedergang im Wallis sind am Sonntag drei Personen ums Leben gekommen. Wie die Kapo Wallis am Dienstagmorgen schreibt, handelt es sich bei einem der Opfer um einen 15-jährigen US-Amerikaner. Die Identifikation der anderen beiden Opfer steht noch aus. Es handelt sich aber um einen Mann und eine Frau. «Im Fall des weiblichen Opfers liegen uns bislang keine Hinweise auf die Identität vor», schreibt die Polizei.

Der vierte Skifahrer wurde mit schweren Verletzungen ins Spital geflogen.

Blick auf die Lawinen bei Zermatt. bild: kapo wallis

Viel Neuschnee und orkanartige Winde hatten in den vergangenen Tagen in südlichen Alpenlagen in der Schweiz für eine erhebliche Lawinengefahr gesorgt. Für Teile Graubündens und des Wallis verkündete das WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung in Davos GR die zweithöchste Gefahrenstufe.

In der Schweiz sind mit den neuesten Opfern in diesem Winter bisher 17 Menschen bei Lawinenniedergängen in den Bergen ums Leben gekommen. Die meisten Opfer waren Skitourenfahrer. (sda/cma)

Update folgt