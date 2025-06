Bilder der Zerstörung: Das Hotel Edelweiss in Blatten, VS. Bild: reddit/Goppenstein1525

Hoteliersohn veröffentlicht rührenden Post nach dem Unglück in Blatten

Mehr «Schweiz»

«Letzte Woche haben meine Familie und ich alles verloren. Nun ist es an der Zeit für ein Dankeschön». So beginnt der Reddit-Post des 24-jährigen Jonas Kalbermatten. Sein Vater, Lukas Kalbermatten ist der Besitzer des Hotels Edelweiss in Blatten. Innert Sekunden wurde das Hotel durch die Bergsturzkatastrophe am 28. Mai zerstört.

«Zeit für ein Dankeschön von Blatten»

Als erstes bedankt sich Kalbermatten bei den Menschen aus dem Tal, die ihre Türe öffneten, Betroffene aufnahmen und Essen brachten. Ein weiterer Dank spricht der Hoteliersohn an das regionale Notfallteam, seine Feuerwehrkollegen und die Experten der Universitäten aus. Besonders eindrücklich sei der Umfang der Unterstützung:

«Es ist unglaublich, wie viel Unterstützung ankommt – an Material, Personal und Geld.» Jonas Kalbermatten via reddit

Kalbermatten lobt immer wieder die Schweiz als Land: Für die Hilfsbereitschaft, die Effizienz und den Mut, den er in dieser schwierigen Zeit erlebt hat.

«Danke, dass wir ein tolles Land sind!!!» Jonas Kalbermatten via reddit

Die letzten Tage waren für die Familie eine emotionale Achterbahnfahrt. Kalbermatten teilt anderen Reddit-Usern mit: «Ich schwanke zwischen traurig, funktionierend und hoffnungsvoll».

Sein Vater, Besitzer des Hotels Edelweiss, sprach wenige Tage nach dem Unglück im Walliser Bergdorf mit der Bild-Zeitschrift. Wie fühlt man sich in einem solchen Moment? Kalbermatten sagt: «Eine riesige Ohnmacht. Ich konnte es nicht fassen.»

Das von der Familie Kalbermatten geführte Hotel Edelweiss vor dem 28. Mai Bild: Hotel Edelweiss

Der Hotelier steht vor dem Nichts: «Unser Haus, ein Lebenswerk mehrerer Generationen, komplett zerstört und tief unter Geröll begraben.»

«Unsere Existenz ist weg. Das Lebenswerk von drei Generationen.»

Aber nicht nur die Familie Kalbermatten sei betroffen. Die Hälfte der Hotelbetten im Lötschental sind auf einmal verschwunden. Kalbermatten kümmert sich jetzt um seine 15 Mitarbeiter, die dringend neue Arbeitsstellen benötigen.

Hier wird Blatten unter dem Geröll und Eis vergraben: Video: watson/youtube/pomona

Auf der Website des Hotels Edelweiss richtet sich die Familie an die Gäste und bedankt sich für alle Erinnerungen und die «langjährige Gastfreundschaften».