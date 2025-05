Die Zerstörung von Blatten VS aus der Vogelperspektive. Bild: keystone

So kannst du den Bergsturz-Betroffenen im Wallis helfen

Der Worst Case in Blatten im Walliser Lötschental ist eingetreten. Geröllmassen eines nahegelegenen Gletschers haben das Dorf unter sich begraben. So kannst du dem Bergdorf nun helfen.

Am 19. Mai wurden die Anwohnenden von Blatten VS evakuiert, weil sich der Berg oberhalb des Dorfes stark bewegt hatte und jederzeit mit einem grossen Bergsturz gerechnet werden musste. Neun Tage später, am 28. Mai, ist dann das befürchtete Szenario eingetreten: Geröllmassen am Kleinen Nesthorn lösten sich und stürzten gemeinsam mit Teilen des Birchgletschers ins Lötschental.

So sieht es aktuell im Lötschental aus. Bild: KEYSTONE

Die etwa drei Millionen Kubikmeter Stein und Geröll vergruben dabei auch grosse Teile des Dorfes Blatten unter sich. Die rund 300 Anwohnerinnen und Anwohner von Blatten stehen nun vor dem Nichts. Das gesamte Dorf ist auf Soforthilfe angewiesen. Auch als Privatperson gibt es Möglichkeiten, jetzt konkret zu helfen. Und zwar so:

An klassische Hilfswerke spenden

Die einfachste Möglichkeit, Blatten zu unterstützen, besteht darin, eine Spende an eine bekannte Hilfsorganisation zu tätigen. Das Schweizerische Rote Kreuz (SRK) und Caritas haben gemeinsam 400'000 Franken für Blatten gesprochen. Auch die Glückskette hat Gelder aus dem permanenten Fond für Naturkatastrophen in der Schweiz für Blatten VS freigegeben. Allen drei Hilfswerken können kleine bis grosse Geldbeträge gespendet werden.

Die mit dem SRK in Verbindung stehende Rettungsorganisation REDOG war am 29. Mai zudem in Blatten im Einsatz. REDOG stellt Rettungssuchhunde kostenlos für die Suche von Vermissten zur Verfügung und finanziert sich ausschliessliche über Spenden.

Fond für Wiederaufbau unterstützen

Die Schweizer Patenschaft für Berggemeinden hat für die Gemeinde Blatten VS einen Fond über eine Million Franken eingerichtet. Dieser soll die Aufräumarbeiten und den Wiederaufbau der öffentlichen Einrichtungen ermöglichen sowie anschliessende Folgeprojekten finanziell unterstützen. Der Präsident der Patenschaft, Alt-Ständerat Werner Luginbühl aus dem Kanton Bern, ruft nun die gesamte Bevölkerung dazu auf, den Fond mit Spenden zu alimentieren.

Direkt an Betroffene spenden

Die Stiftung Blatten hat direkt nach dem Felssturz ein Spendenkonto zu Gunsten der Gemeinde Blatten und deren Anwohnern eröffnet. Die Verwendung der Spendengelder soll mit den Gemeindebehörden koordiniert werden.

Auch die Gemeinde Blatten verfügt über ein eigenes Spendenkonto. Falls man nicht-finanzielle Hilfe leisten möchte, wie Kleiderspenden oder Wohnmöglichkeiten, kann man sich ebenfalls direkt an die Gemeinde Blatten unter blatten@loetschen.ch wenden.

Auch auf der Crowdfunding-Plattform GoFundMe sind unzählige Spendenaufrufe mit Bezug Blatten aufgeschaltet worden. Über 70'000 Franken wurden über GoFundMe schon gesammelt.

Eine andere Möglichkeit direkt Betroffenen in Blatten zu helfen ist über die Organisation «Nachbarn in Not». Die Organisation mit Sitz in Visp VS setzt sich für die Armutsbekämpfung im Oberwallis ein. Wenn man mit Vermerk Lötschental spendet, kommen die Gelder den Anwohnerinnen und Anwohnern von Blatten zugute. (ear)