Auch nächstes Wochenende wird es wieder kalt. (Symbolbild) Bild: keystone

Darf's noch ein bisschen Schnee sein? So kalt wird es die nächsten Tage

Nach dem sonnigen Wochenende ziehen Wolken auf und es schneit. Doch das nächste Wochenende verspricht viel Sonnenschein.

Zu Beginn der neuen Woche steigen die Temperaturen ein wenig. Heute und morgen gibt es im Norden bis zu 2 Grad, am Mittwoch 4 Grad und am Donnerstag bis zu 6 Grad. Dafür gibt es am Montag Schnee bis in tiefe Lagen: Am Alpennordhang dürfte es gar bis zu 20 cm Neuschnee geben. Der Dienstag bringt wieder verbreitet Sonne, am Mittwoch und Donnerstag gibt es Schnee.

Mit dem Freitag kommt dann der Wetterwechsel: Es wird schön und kalt. Die Temperaturen bewegen sich im Norden zwischen −1 und 2 Grad, am Samstag und Sonntag zwischen −6 und 2 Grad.

(rbu)