Teils kräftige Niederschläge sorgen für eine kurze Abwechslung zu den anhaltend sommerlich warmen bis heissen Temperaturen. Bild: keystone

Regen und Gewitter in weiten Teilen der Schweiz erwartet

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Im Tessin, dem Berner Oberland und in Graubünden kam es bereits gestern zu teils heftigen Gewittern. Während sich die Regenmassen eher punktuell entluden, soll es am Mittwoch in weiten Teilen des Flachlands regnen. Dabei kann es vereinzelt auch zu starken Gewittern kommen.

Nachdem der heutige Dienstag an den meisten Orten freundlich und mit viel Sonne gestartet ist, nimmt die Bewölkung im Laufe des Tages entlang der Voralpen und im Jura deutlich zu. Gegen Abend kommt es zu ersten Niederschlägen und vereinzelten Gewittern. Diese ziehen daraufhin südwestlich über weite Teile des Flachlands weiter, sagt Klaus Marquardt von Meteonews.

Während Meteoschweiz erste konkrete Gewitterwarnungen herausgab, werden grosse Flächen der Schweiz als potenzielle Gewitterzonen der Gefahrenstufe 3 eingestuft. Gefahr durch umstürzende Bäume, das Abbrechen von Ästen, Überflutungen sowie Blitzeinschläge ist gemäss Meteoschweiz in den betroffenen Regionen in einem Zeitraum bis Mittwoch 20 Uhr möglich.

In den schraffierten Bereichen ist gemäss Meteoschweiz erhebliche Gefahr durch Gewitter möglich. Bild: screenshot meteoschweiz

In der Nacht auf Mittwoch lassen die Niederschläge kurzzeitig nach, am Morgen darauf wird es jedoch richtig nass, wie der Meteorologe sagt. Ein Blick auf die Karte zur Niederschlagswahrscheinlichkeit von Meteoschweiz zeigt: Von Lausanne bis Samedan im Engadin liegt die Regenwahrscheinlichkeit am Mittwoch mit wenigen Ausnahmen in weiten Teilen der Schweiz bei über 90 Prozent.

In den dunkelblauen Bereichen liegt die Niederschlagswahrscheinlichkeit über den gesamten Mittwoch betrachtet bei über 90 Prozent. Bild: meteoschweiz

Obschon grossflächig beachtliche Niederschlagsmengen erwartet werden, ist eine nachhaltige Entspannung der Trockenheit vorerst nicht in Sicht. Dafür wären über einen längeren Zeitraum wiederholt ergiebige Niederschläge erforderlich. Stattdessen kündigt sich bereits am Donnerstag das nächste Hochdruckgebiet an, das erneut steigende Temperaturen mit sich bringt. (jul)