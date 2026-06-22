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Tenuerleichterung im Kantonsrat Luzern: So locker war die Session selten

Die Luzerner Regierungsraete, Armin Hartmann, Reto Wyss, Fabian Peter, Michaela Tschuor und Ylfete Fanaj, von links, anlaesslich einen Medienkonferenz des Luzerner Regierungsrat zur Legislaturplanung ...
Den Luzerner Regierungsräten wurde heute Tenuerleichterung gewährt. Von links, Armin Hartmann (SVP), Reto Wyss (Mitte), Fabian Peter (FDP), Michaela Tschuor (Mitte), Ylfete Fanaj (SP).Bild: KEYSTONE

Zu heiss für Etikette: Luzerner Parlament heute ohne Dresscode

22.06.2026, 09:4522.06.2026, 09:45

«Gerne dürfen Sie ihr Jacket ablegen, damit sie lange kühlen Kopf bewahren». Die Luzerner Kantonsratspräsidentin Gisela Widmer (SP) hat am Montag zum Sessionsauftakt angesichts der Hitze Tenuerleichterung gewährt.

Staatsschreiber Vinzenz Blaser liess sich nicht zwei Mal bitten. Er stand sofort auf und entledigte sich unter dem Gelächter des Parlaments nicht nur des Jackets, sondern auch der Krawatte. Die Regierungsräte Fabian Peter (FDP), Armin Hartmann (SVP) und Reto Wyss (Mitte) folgten darauf seinem Vorbild. (sda)

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quelle: vier pfoten / sven germann
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