Bund warnt schon wieder vor Unwetter – heftige Gewitter am Donnerstag und Freitag erwartet

Während es am Donnerstag den Tag durch noch recht schön wird, warnt der Bund am Abend und vor allem morgen Freitag vor heftigen Gewittern. Insbesondere im Süden herrscht Unwetterpotenzial.

Für den Donnerstag sind in der Schweiz mehrheitlich sonnige und schwülwarme Temperaturen angesagt. Gegen Abend könnte es jedoch in einzelnen Teilen der Schweiz zu kräftigen Schauern und Gewittern kommen, wie MeteoNews in einem Blog schreibt. Vor allem in den Voralpen und den Bergen, aber auch über dem Jura und den Tessiner Alpen könnte sich der Blick aufs Wetterradar lohnen.

Am Donnerstag kann es in einzelnen Teilen der Schweiz zu Gewittern kommen. Bild: MeteoNews

Warnungen werden vor allem für morgen Freitag ausgesprochen. Im Süden (nördliches Tessin und in Teilen des Bündnerlands) herrscht Unwetterpotential, der Bund ruft die Gefahrenstufe vier («grosse Gefahr möglich») aus. Auch MeteoNews warnt vor Unwetter am Freitag. Reisende in den Süden sollten sich also wappnen.

Vor allem im Süden sind am Freitag teils heftige Gewitter und viel Niederschlag angesagt. Bild: MeteoNews

Der viele Regen könnte wieder für Hochwasser sorgen, die Pegel könnten wieder steigen. Stand jetzt ist die Situation in der Schweiz allerdings noch nicht an einem kritischen Punkt. (ome)