Liveticker

Gewitter über der Schweiz – Blitz schlägt in Zürcher HB ein

Der Bund warnt vor heftigen Gewittern am Freitag. Wo genau diese auf Schweizer Boden treffen, lässt sich nur schwer vorhersagen. Die aktuellen Geschehnisse im Liveticker

Mehr «Schweiz»

Schicke uns deinen Input 18:02 Gefahrenstufe 4 im Tessin Der Bund hat für das Tessin die Gefahrenstufe 4 (gross) ausgerufen. Für mittlere und kleine Gewässer besteht Hochwassergefahr. 17:55 Heftige Gewitter in Zürich – Blitz schlägt in Hauptbahnhof ein ür Freitagabend gilt in der Stadt Zürich eine Unwetterwarnung. Für das Züribiet gilt laut MeteoSchweiz die Gefahrenstufe drei. Es wird empfohlen, Gewässer und für Blitzschlag exponierte Orte zu meiden.



Wie «20 Minuten» berichtet, ist gar ein Blitz im Gebäude des Hauptbahnhofs Zürich eingeschlagen. Das bestätigt auch ein Blick auf die Blitzkarte von «Kachelmannwetter.com». Der Blitz hat laut der Seite kurz vor 17 Uhr eingeschlagen.



In Zollikon soll es derweil zu starkem Hagel gekommen sein, wie der «Blick» unter Berufung auf Leserreporter vermeldet. (zor/zueritoday.ch) 15:59 Warnungen in der Schweiz Warnungen werden vor allem den Süden der Schweiz ausgesprochen (nördliches Tessin und in Teilen des Bündnerlands). Dort herrscht Unwetterpotential, der Bund ruft die Gefahrenstufe vier («grosse Gefahr möglich») aus. Auch MeteoNews warnt vor Unwetter am Freitag. Reisende in den Süden sollten sich also wappnen. 15:00 Gewitter angesagt Für Freitag sind in der Schweiz mehrheitlich wiederholte und teils kräftige Schauer und Gewitter angesagt. Laut Niederschlagsradar kommt es am frühen Nachmittag bei Basel über Zürich bis Chur zu ersten Niederschlägen.

Ein heftiges Gewitter ist am frühen Freitagmorgen über das Tessin gezogen. MeteoSchweiz berichtete von Windgeschwindigkeiten von mehr als 100 Kilometern pro Stunde im Südtessin. Besonders betroffen waren die Umgebung von Lugano sowie das Mendrisiotto. An einigen Orten fiel der Strom aus.

An mehreren Orten stürzten wegen heftiger Windböen Bäume auf Strassen, wie ein Sprecher der Tessiner Kantonspolizei auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte.

Auch sonst sind für Freitag in der Schweiz mehrheitlich wiederholte und teils kräftige Schauer und Gewitter angesagt. Laut Niederschlagsradar kommt es am frühen Nachmittag bei Basel über Zürich bis Chur zu ersten Niederschlägen.

Die nächsten heftigen Gewitter mit massiven Niederschlägen treten dann am Abend über Lausanne auf und bewegen sich in Richtung Nordosten über Spiez, Luzern und Zürich. Auch im Süden werden weitere Unwetter erwartet, hier dürften laut aktuellen Prognosen besonders die Region um Lugano und das Engadin getroffen werden.

Am Freitag kommt es schweizweit zu Gewittern. Bild: metenews

Warnungen werden vor allem den Süden der Schweiz ausgesprochen (nördliches Tessin und in Teilen des Bündnerlands). Dort herrscht Unwetterpotential, der Bund ruft die Gefahrenstufe vier («grosse Gefahr möglich») aus. Auch MeteoNews warnt vor Unwetter am Freitag. Reisende in den Süden sollten sich also wappnen.

Vor allem im Süden sind am Freitag teils heftige Gewitter und viel Niederschlag angesagt. Bild: MeteoNews

Auch am Samstag werden vereinzelte Regenschauer erwartet. Heftige Gewitter werden aber nicht erwartet. Badetemperaturen werden aber ebenfalls nicht erreicht. Laut MeteoNews werden 21 bis 24 Grad Celsius erwartet.

So sieht die Wetterprognose für den Samstag aus. Bild: metenews

Der viele Regen könnte wieder für Hochwasser sorgen, die Pegel könnten wieder steigen. Stand jetzt ist die Situation in der Schweiz allerdings noch nicht an einem kritischen Punkt.

Nur am Bodensee herrscht momentan «erhebliche Hochwassergefahr». Bild: Naturgefahrenfachstelle

Schwere Gewitter treffen auch die Lombardei

Schwere Unwetter haben am Freitag die norditalienische Region Lombardei heimgesucht. Besonders betroffen waren die Stadt Mailand sowie die Provinzen Varese und Como. Starke Winde entwurzelten in Mailand Bäume, heftige Gewitter verursachten Überschwemmungen, die den Bahnverkehr behinderten, wie Medien berichteten.

In der Stadt Varese landeten einige Blechdächer auf den Bahngleisen, sodass der Zugverkehr vorübergehend eingestellt werden musste, während mehrere Strassen im Stadtzentrum überflutet wurden. Dutzende von Bäumen stürzten auf geparkte Autos. Die Feuerwehr musste wiederholt ausrücken, um die Strassen von den umgefallenen Bäumen zu befreien und die vom Wasser überfluteten Häuser auszupumpen.

Der Comer See trat über die Ufer. So wurde der Hauptplatz Piazza Cavour in der Stadt Como komplett überflutet. Das Seeufer wurde für den Verkehr gesperrt, was erhebliche Probleme verursachte. Alle Fahrzeuge und öffentlichen Verkehrsmittel wurden umgeleitet. Die Bahnverbindung zwischen den Städten Lecco und Tirano wurde unterbrochen. (ear, leo mit Material der sda)