Kühle Getränke und laue Sommerabende wie hier an der Frauen-Fussball-WM 2025 dürften uns auch in der kommenden Woche erwarten. Bild: keystone

Haltet durch, der Sommer kommt pünktlich auf die WM zurück

Mehr «Schweiz»

Abwechslung soll ja bekanntlich das halbe Leben sein und gerade in Bezug auf den angekündeten trockenen Sommer sollten wir vereinzelte Niederschlagsphasen eher begrüssen, anstatt darüber zu jammern. Dennoch, sinken die Temperaturen und fallen die Tropfen vom Himmel, beschäftigt uns meist nur eine Frage: Wann wird's wieder sommerlich warm?

Nun, ein paar Tage werden wir uns noch gedulden müssen. Mit Höchsttemperaturen um die 15 Grad prägt noch immer die sogenannte Schafskälte unser aktuelles Wetter. Laut Michael Eichmann von Meteonews handelt es sich bei der Kältephase anfangs Juni um ein bekanntes wiederkehrendes Muster in der Meteorologie. In der zweiten Hälfte des heutigen Tages nehmen gemäss Eichmann die Niederschläge nochmals deutlich zu, auch kann es zu vereinzelten Gewittern kommen.

Bild: screenshot meteonews

Gegen den späten Abend und in der Nacht wird es dann erneut trocken, der Donnerstag startet bewölkt, jedoch ohne grössere Niederschläge. So soll es dann auch weitergehen, mit Sonnenschein ist nur vereinzelt zu rechnen, zwischen zwei und fünf Sonnenstunden erwarten uns am Tag des Herren-WM-Auftakts. Wer ein Public Viewing besucht, kann sich in den meisten Teilen der Schweiz auf einen trockenen WM-Start freuen, einzig in den Voralpen kann es vereinzelt zu kleineren Niederschlägen kommen. Mit maximal 18 Grad bleibt es jedoch deutlich kühler als im Monatsdurchschnitt.

Dann, pünktlich auf das Wochenende hin, stabilisiert sich das Wetter nachhaltig und eine schwache Warmfront erreicht die Schweiz. Die Ausläufer eines Hochdruckgebiets über den Azoren sorgen für sommerliche Temperaturen um die 23 Grad im Osten und 26 Grad im Westen.

Bild: screenshot meteonews

Während sich die Sonne am Freitag noch vereinzelt hinter Wolken versteckt, zeigt sich die Sonne dann am Samstag und Sonntag immer mehr. Es erwarten uns vielerorts strahlender Sonnenschein und sommerlich warme Temperaturen über 25 Grad. In Genf und im Tessin könnte bereits am Wochenende der nächste Hitzetag auf uns zukommen, mit Temperaturen um die 30 Grad.

Bild: screenshot meteonews

Zu Beginn der nächsten Woche soll es gemäss Michael Eichmann von Meteonews im ähnlichen Stil weitergehen. Die Prognosen, welche jedoch mit Vorsicht zu geniessen sind, deuten auf einen Steigerungslauf hin zu hochsommerlichen Temperaturen in der zweiten Wochenhälfte hin. Der Sommer scheint sich also pünktlich auf die Männer-WM wieder zurückzumelden. (jul)