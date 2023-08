War es das bereits mit dem Hochsommer? «Nein!», sagen die Meteorologen!

Stellenweise war es ein mieser 1. August. Viele der Nationalfeiern fielen am Dienstag sprichwörtlich ins Wasser. Auch die kurzfristigen Aussichten sind eher trübe: Uns stehen tiefe Temperaturen und Niederschlag bevor. Man kommt also nicht umhin, sich zu fragen: Ist der Hochsommer klammheimlich zu Ende gegangen?

«Nein! Aktuell zeigt sich das Wetter zwar durchzogen und launisch, doch den Hochsommer schon ganz abzuschreiben, wäre aus heutiger Sicht falsch», schreibt MeteoNews in einer Mitteilung. Der Sommer soll sich demnach nur bis Ende Woche eine Pause gönnen.

Denn nächste Woche etabliert sich ein Hoch über Mitteleuropa. Aus Südwesten bringen Winde dann wieder warme Luft in die Schweiz und der Sommer feiert sein Comeback: «Die Temperaturen legen in der Folge einen Steigerungslauf hin, am Mittwoch ist das Temperaturniveau definitiv wieder hochsommerlich und badetauglich», schreibt der Wetterdienst weiter. Wie viele Hitzetage mit über 30 Grad wir vor dem Spätsommer noch kriegen, sei allerdings schwierig vorherzusehen.

Das hier dürfte nicht der letzte Sprung in die Aare gewesen sein, denn der Hochsommer soll nochmals in die Schweiz zurückkehren. Bild: keystone

Wann ist eigentlich Hochsommer?

Doch wann geht der Hochsommer eigentlich in den Spätsommer über? «Unter Hochsommer versteht man typischerweise den Zeitraum zwischen Anfang Juli und Mitte August», schreibt MeteoNews. Eine genaue Definition gibt es allerdings nicht. Tatsächlich richtet sich der Zeitraum eher an der Blütezeit der Pflanzen aus und weniger an genauen Daten.

«Oft fallen in diese Phase auch die heissesten Tage des Jahres, was aber natürlich nicht heisst, dass es die ganze Zeit immer nur sonnig und heiss ist», so MeteoNews. Tatsächlich sei der mitteleuropäische Sommer eher wechselhaft. Die langen trockenen und heissen Phasen, wie wir sie in den letzten Jahren immer häufiger erleben, bildeten in den vergangenen Jahrzehnten eher die Ausnahme. (leo)