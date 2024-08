Heute purzelten noch ein paar Jahres-Hitzerekorde – nun kommt der Temperatursturz

In einigen Gebieten der Schweiz war es heute um 18.30 Uhr 30 °C warm oder heisser (pinke Farbtöne).

Dies teilte Meteoschweiz am Samstag auf der Plattform X mit. Den bisher heissesten Tag im Jahr verzeichneten neben Basel auch Vaduz in Liechtenstein mit 33,2 Grad sowie Altdorf UR, Bad Ragaz SG und Oberriet-Kriessern SG mit je 32,8 Grad. Auf Sonntag folgt nun im Norden ein deutlicher Temperatursturz. (sda)

Der Samstag brachte der Schweiz noch einmal sommerlich hohe Temperaturen. Lokal war es sogar der heisseste Tag des Jahres – etwa in Basel mit 35,4 Grad.

Am Samstag war es noch einmal richtig heiss.

Am Samstag war es noch einmal richtig heiss. Bild: Shutterstock

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Konflikt zwischen Hisbollah und Israel dauert an + «konstruktive» Gaza-Gespräche in Kairo

In der «Arena» zur US-Präsidentschaftswahl geht es plötzlich um ein Joghurt in der Migros

Drei Tote bei Anschlag in Solingen (D) – Täter flüchtig, 15-Jähriger verhaftet

Putin prahlt mit US-Veteran in Russland-Armee – aber er «vergisst» ein Detail

Immer mehr Millionäre verlegen ihren Wohnsitz – diese Länder verlieren am meisten

GLP unterstützt Biodiversitätsinitiative

Die Delegierten der Grünliberalen haben an ihrer Online-Delegiertenversammlung die Ja-Parole zur Biodiversitätsinitiative beschlossen. Der Entscheid fiel am Samstag deutlich mit 86 Ja- zu 46 Nein-Stimmen bei 15 Enthaltungen. Über die Biodiversitätsinitiative entscheidet das Stimmvolk am 22. September.