Bäume im Seilpark sind während des Gewittersturms umgeknickt. Bild: instagram/seilparkbalmberg

Seilpark Balmberg SO nach Unwetter geschlossen

Das Gewitter vom Freitag hat im Seilpark Balmberg im Kanton Solothurn massive Schäden angerichtet. Der Park bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Die Zukunft ist noch ungewiss.

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Auch auf dem Balmberg im Kanton Solothurn hat das heftige Gewitter vom Freitag seine Spuren hinterlassen. Hagel und Sturmböen sind über die Landschaft gefegt. Mittendrin: der Seilpark.

Mehrere Bäume konnten den Sturmböen nicht standhalten und knickten um, die Schäden im Seilpark sind enorm, wie die Betreiber auf Instagram berichten. Der Park bleibt bis auf Weiteres gesperrt. «Fast 20 Jahre Geschichte, und heute stehen wir da und wissen ehrlich nicht, wie es weitergeht», heisst es zu dem Post. Erst wenn das ganze Ausmass erfasst werden könne, könne entschieden werden, wie die Zukunft aussehe.

Zum Glück sei beim Sturm niemand verletzt worden. Wegen der Gefahr abbrechender oder herabstürzender loser Äste wird davor gewarnt, den Wald zu betreten.

Auf Social Media ist die Anteilnahme gross. «Tut mir so leid», heisst es etwa. Viele wünschen den Betreibern auch viel Kraft. Der Seilpark ist nicht allein. Die Gewitterzelle verwüstete viele Orte in den Kantonen Solothurn, Aargau, Zürich, Thurgau und Schaffhausen. In Basel-Stadt wurden Bereiche im Gartenbad Eglisee wegen Sturmschäden gesperrt. Die Aufräumarbeiten dürften sich über längere Zeit hinziehen. Nebst Bäumen und Ernten wurden auch viele Autos und Häuser beschädigt. Mehrere Dutzend Menschen wurden wegen des Unwetters verletzt. Das ganze Ausmass, wie gross der Schaden nach dem Gewitter mit heftigem Hagel ist, konnte bisher noch nicht erfasst werden. (vro)