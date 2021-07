Bis am Freitag schüttet es aus Kübeln: Bund warnt vor Überschwemmungen und Erdrutschen

Kräftige #Regengüsse, teils auch durch #Gewitter verstärkt, sind unterwegs über der #Schweiz. Bis am Freitag "schüttet" es immer wieder. Am stärksten regnet und gewittert es am Donnerstag und in der Nacht auf Freitag. Die #Hochwassergefahr steigt. #obacht ^ng pic.twitter.com/3vHyDCS4ck