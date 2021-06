Schweiz

Nächstes Gewitter zieht über die Schweiz – Starker Regen und Hagel in Zürich

Erneut hat am Montagabend eine Gewitterfront die Schweiz erreicht. Am späten Nachmittag zogen aus Westen Gewitter mit Sturmböen und Hagel auf. Auch in Zürich regnete es heftig.

Das Gewitter hat in Zürich den Üetliberg verschluckt ⛈⛈ pic.twitter.com/2lB88JAM3r — Adrian Bürgler (@buerglermeister) June 28, 2021

Später kam zum Regen auch noch Hagel dazu.

Am Jura Südfuss wehten laut Wetterdiensten Böen von 101 km/h, so auch in Cressier NE. Auf dem Chasseral erreichte eine Orkanböe 121 km/h, wie Meteonews am Montagabend twitterte.

Starkregen und Hagel begleiteten die starken Winde. Laut SRF Meteo betrug die Hagelschicht teilweise bis zu 5 Zentimeter. In La-Chaux-de-Fonds erreichten die Hagelkörner die Grösse von Golfbällen, wie Online-Portalen zu entnehmen war, Fensterscheiben seien zerbrochen.

Laut dem Online-Portal der Westschweizer Zeitung Arcinfo kam es zu Verkehrsbehinderungen im Val-de-Travers, Strassen waren mit Ästen und Hagelkörnern übersät. Auf der Bahnlinie zwischen Payerne und Kerzers kam es wegen eines umgestürzten Baumes zu Verspätungen, wie der Bahnverkehrsdienst Railinfo schrieb. Auch die Bahnlinie zwischen Lausanne und Biel war von einer Störung betroffen, diese konnte gegen 18 Uhr behoben werden konnte.

Gegen 19 Uhr erreichte die Gewitterfront Zürich. Über dem Üetliberg zogen dunkle Wolken auf. Anschliessend kam es zu starken Regenfällen in der Stadt.

In Nottwil wurden Hagelkörner von bis zu sieben Centimeter gemessen, wie ein Foto von SRF Meteo beweist.

Bereits am Dienstag vor einer Woche hatten heftige Unwetter Cressier heimgesucht, es kam zu Schlammlawinen und Überschwemmungen. Zurzeit sind hunderte Armeeangehörige an Aufräumarbeiten in der Neuenburger Gemeinde beteiligt. (sda)

