Jetzt kommt eine 20-Grad-Woche – und der Oktober ist bis jetzt schon zu warm

Die erste Oktoberhälfte liegt deutlich über der Norm. Und diese Woche geht es gleich weiter: Schweizweit werden fast jeden Tag Temperaturen um 20 Grad erwartet.

Am Sonntag kamen nicht nur Wander- und Outdoorfreunde gänzlich auf ihre Kosten: Die Schweiz wurde mit viel Sonnenschein und ungewöhnlich hohen Temperaturen verwöhnt – im Jura wurde gestern sogar ein Sommertag mit Temperaturen von knapp über 25 Grad registriert.

Viel zu warmer Oktober

Das vergangene Wochenende fügte sich ein in den Trend eines temperaturmässig überdurchschnittlichen Oktobers: Wie «MeteoNews» meldete, war der laufende Monat in der Schweiz im Durchschnitt fast zwei Grad zu warm.

Nicht nur das vergangene Wochenende war zu warm, auch der gesamte Monat liegt bis jetzt über dem Schnitt: Fast zwei Grad war die Temperatur in der Schweiz über dem langjährigen Mittel, meldet «MeteoNews».

In den Bergen lockt derzeit das optimale Wanderwetter: Gelb verfärbte Lärchen vor Rothorn und Schwarzhorn am Flüelapass bei Susch. Bild: keystone

Grund dafür sind nicht nur die warmen Tage, sondern vor allem auch die derzeit aussergewöhnlich warmen Nächte. Laut «Meteoschweiz» lagen die nächtlichen Temperaturen im Oktober oft um oder über zehn Grad. Normal wären aber Temperaturen zwischen fünf und acht Grad.

Die unübliche Wärme in der Nacht ist demnach der hohen Luftfeuchtigkeit geschuldet, die gemäss «Meteoschweiz» eher typisch für den Monat September als für den Oktober wären.

Deutlich normaler fiel hingegen schweizweit der Regen: Während es im Flachland und auf der Alpensüdseite etwas weniger Niederschlag als üblich gab, war es entlang den Alpen leicht nasser als normalerweise in der ersten Hälfte des Oktobers.

20 Grad und (zunächst) schön

Ein Hoch, das sich von der Nordsee bis zum Alpenraum ausdehnt, wird in den nächsten Tagen wetterbestimmend sein: Am Montag, Dienstag und am Mittwoch erwartet uns verbreitet sonniges und vor allem warmes Wetter. Heute Montag gibt es Temperaturen von gut über 20 Grad, in den Föhntälern kann es sogar zu 25 Grad kommen. Auch in den grösseren Höhen bleibt es ungewöhnlich mild: Die Nullgradgrenze wird gemäss «MeteoSchweiz» auf sehr hohen 4000 Metern zu liegen kommen.

Am Dienstag und am Mittwoch scheint weiterhin die Sonne. Es wird zwar etwas weniger warm – aber bei Temperaturen zwischen 18 und 20 Grad befinden wir uns auch dann noch weit über der Norm. Zwar soll es am Nachmittag zur Bildung von Quellwolken kommen, Regen ist aber keiner in Sicht.

Wer noch Herbstferien hat, kann diese in den nächsten Tagen auch in der Höhe noch bei warmen Temperaturen geniessen. Bild: keystone

Auch am Donnerstag bleibt es sonnig, erst in der Nacht auf Freitag kommt es zu ersten Niederschlägen. Danach geht es wahrscheinlich wechselhaft weiter. Beständig bleiben einzig die Temperaturen: Am Freitag und ebenso am Wochenende wird das Thermometer kaum unter 18 Grad fallen. (lak)