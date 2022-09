Das Sommerende ist kein Grund, traurig zu sein: 13 Gründe, sich auf den Herbst zu freuen

Über den Sommer 2022 können wir uns wirklich nicht beklagen – zumindest nicht, was die Anzahl Sonnenstunden angeht (aus Sicht der Natur sieht das freilich anders aus). Der Sommer dauerte so lange und war so intensiv, dass die meisten von uns den Herbstanfang und die kühleren Temperaturen mit offenen Armen empfangen dürften.

Für alle, die sich noch etwas fürchten, dem Sommer Adieu zu sagen: Hier kommen 13 Gründe, weshalb sich wirklich jeder und jede auf die Goldene Jahreszeit freuen kann.

Pilzlen

Bis zu 5000 Pilzarte sind in der Schweiz heimisch! Die Saison hat bei den meisten Pilzarten zwar schon im Sommer begonnen, sie dauert aber noch bis etwa zum ersten Frost im Herbst. Und: Nach Regentagen, wenn der Waldboden noch feucht ist, stehen die Chancen auf Pilzfunde besonders gut. Und Regen hatten wir bislang gewiss noch nicht viel ...

Steinpilze haben in der Schweiz von Juli bis November Saison. Sie sind besonders beliebt, da ihr Fleisch fester ist, als bei den meisten anderen Pilzen. Bild: KEYSTONE

Die Farben!

Ein Haus im herbstlichen Toggenburg. Bild: KEYSTONE

Herbst in Arosa ... Bild: KEYSTONE

... und Herbst am Bodensee, in Baden-Württemberg. Bild: imago

Kuschel-Wetter

Je dunkler und kälter es draussen wird, desto kuscheliger und vielleicht sogar romantischer wird es drinnen:

bild: tumblr/becoming-couple

Keine Wespen und Mücken mehr!

Bild: giphy

Raclette und Fondue!

Eigentlich geht geschmolzener Käse ja immer. Nur kommen einem solche Gerichte im Sommer oft nicht in den Sinn. Oder der frische Feta-Wassermelonen-Minzen-Salat wird halt vorgezogen. Ab Herbst aber können wir wieder hemmungslos dem Schweizer Käse frönen!

Es muss nicht mal unbedingt so gross sein. Bild: KEYSTONE

Strandfigur? Welche Strandfigur?

Du bist für die nächsten Monate vom Sixpack- und Bikinifigur-Zwang komplett befreit.

bild: imgur

Beginn der Tee-Saison

Ingwertee, Rooibos-Tee, Hagenbuttentee, Minztee, Zitronenverbene-Tee, Früchtetee, ... schmecken einfach besser, wenn's draussen kühl wird.

Bild: Shutterstock

Wandern

Dir ist nicht zu heiss und nicht zu kalt, du holst dir keinen Sonnenbrand und die Farben sind schön wie sonst nie. Der Herbst und Wandern passen einfach zusammen wie der Ingwer und die Zitrone.

Das Wallis – hier in der Nähe von Arolla – ist im Herbst einfach eine Perle. Das sagt nicht nur Sergio. Bild: KEYSTONE

Kürbissuppe und Co.

Bild: Shutterstock

Kürbissuppe, Rehpfeffer, Wild-Teller, Apfelkuchen, Pilzrisotto, Quitten, und, und, und ... Der Herbst bietet schon nur kulinarisch eine grosse Menge. Natürlich nicht zu vergessen: Marronikuchen, Vermicelles, geröstete Marroni ...

Bild: Shutterstock

Kino – das beste Schlechtwetterprogramm

Bild: keystone

Ausserdem gibt es – für die, die es mögen – gegen Halloween die besten Gruselfilme und -serien.

Zeitumstellung

Bild: keystone

Auf den Sonntag, 30. Oktober, kannst du dich freuen: Dir wird wieder eine zusätzliche Lebensstunde geschenkt! Die dir im März aber wieder gestohlen wird.

Ausser natürlich du bist Robert. Bild: watson/beste.de

Die Sonne

Im Herbst kann man die Sonne endlos auf sein Gesicht scheinen lassen – ohne, dass man dabei schwitzt oder sich vorher mit Lichtschutzfaktor 50+ eincremen muss.

Sonnenbad am Heidsee in Lenzerheide. Bild: KEYSTONE

Chillen ohne schlechtes Gewissen ...

... weil es draussen ja eh kalt und «grusig» ist. Und, sind wir ehrlich: Nach diesem Sommer haben wir die Schnauze voll davon, bei allem immer dabei sein zu müssen, weil wir keine Wetter-Ausreden haben.

bild: tumblr/aspectatoroftheworld

Und darauf freuen sich die watsons besonders:

«True Crime Podcasts im Herbst sind das Beste!» – Julia Neukomm

«Auf das Wallis (welch überraschende Antwort). Das Wallis ist auch sonst schon wunderschön, im Herbst sind die Wälder und Berge aber noch schöner als sonst. Die beste Wanderzeit des Jahres!» – Sergio Minnig

«Auf das neue ‹God of War›!» – Patrick Toggweiler

«Kuschelsocken, flauschige Pullis und Beanies.» – Corina Mühle

«Auf besseres Schlafen unter der dicken Decke.» – Raphael Strebel

«Darauf, dass ich die Jacke, die ich mühsam mitschleppe, am Abend auch tatsächlich benutzen kann.» – Petar Marjanović

«Auf die Olma!» – Ralf Meile

«Es ist Egli-Saison. Man kann sie überall leicht fangen!» – Maurice Thiriet

«Die Sonne scheint, überall bunte Blätter, ich sitze in einem Café, die Sonnenbrille ist montiert, ich trage einen flauschigen Mantel und trinke genüsslich einen Cappuccino. Das ist für mich der Inbegriff von Herbst.» – Valentina Boschi

