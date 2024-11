In Teufen in Appenzell Ausserrhoden hat es schon in der vergangenen Woche geschneit. Bild: schoenbuehl teufen

Diese Woche kommt der Schnee (Du đŸ«” solltest spĂ€testens jetzt die Winterreifen montieren)

Mittwoch bis Freitag wird es richtig frostig. Die Meteorologen erwarten Schnee bis ins Flachland und Minustemperaturen. Falls du die Winterreifen also noch nicht montiert hast: Los jetzt!

Bevor es richtig kalt wird, könnte es aber unter UmstĂ€nden noch stĂŒrmisch werden, wie MeteoNews prognostiziert. Ab heute Montag ist mit stĂ€rkeren Westwinden zu rechnen, die teilweise auch Sturm-Geschwindigkeiten erreichen.

Richtig frostig wird es schliesslich ab der Nacht auf Mittwoch, in welcher die Temperaturen nochmals fallen und die Schneefallgrenze bis in tiefe Lagen sinkt, wie MeteoSchweiz schreibt. Bereits in der Nacht, aber auch am Mittwochmorgen kann es demzufolge zu Schneeschauern kommen.

Die Schneeprognose bis Donnerstagmittag (in blauen Gebieten zwischen 80 bis zu 300 cm Neuschnee, in grĂŒnen zwischen 5 und 80 cm). Bild: MeteoSchweiz/swisstopo/MapTiler/OpenStreetMap contributors

In der Westschweiz, im WaadtlĂ€nder Jura und im Unterwallis, sinkt die Schneefallgrenze auf bis zu 500 Meter ĂŒber Meer ab. Die Höchsttemperatur liegt den Prognosen zufolge bei vier Grad. In höhergelegenen Gebieten bricht zudem der Winter so richtig herein. Skigebiete dĂŒrfen sich auf eine ordentliche Menge an Neuschnee freuen. Die Meteorologen von MeteoNews appellieren:

«Wer noch nicht auf Winterreifen gewechselt hat, fĂŒr den wird es jetzt höchste Zeit!»

FĂŒr Donnerstag und Freitag gilt mehr oder weniger dasselbe wie fĂŒr den Mittwoch: An beiden Tagen kommt es zu weiterem Schneefall, auch im Flachland. Zwischendurch dĂŒrfte sich der bewölkte Himmel aber auch aufhellen und die Sonne ein Intermezzo einlegen.

Vorerst ĂŒberstanden ist die Frost-Periode den Prognosen zufolge dann am kommenden Wochenende. Besonders in den Bergen gibt es laut MeteoSchweiz am Samstag eine «markante» ErwĂ€rmung. (con)