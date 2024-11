Die Schweiz versinkt im Nebel: So wenig Sonne wie nie in den letzten 10 Jahren

Keine Sonne, kaum Licht dringt schon seit Tagen durch den Nebel, wie unsere interaktive Karte zeigt. Die Menschen flüchten in die Berge. Dabei sollte es doch immer weniger Nebeltage geben.

Bruno Knellwolf / ch media

Die Schweiz ist auf der Flucht. Zumindest am vergangenen Wochenende fuhren die Unterländer in Scharen in die Berge, um dem leidigen Nebel zu entkommen. Und bei der Rückfahrt stauten sie sich auf den Strassen vor den grauen Städten und Dörfern.

Zwei Welten: Unten grau und oben sonnig und farbig – so wie hier beim Ausblick auf das Nebelmeer und auf Wetterhorn, Schreckhorn, Eiger, Mönch und Jungfrau. Bild: keystone

Kein Wunder, denn im Flachland hat sich die Sonne in den vergangenen Wochen selten blicken lassen. Meteo Schweiz mass im Oktober vielerorts so wenig Sonnenschein wie nie in den letzten zehn Jahren. An der Messstation Buchs-Aarau waren es nur rund 44 Stunden – in den vergangenen drei Oktobern schien die Sonne jeweils mehr als 100 Stunden. Ebenfalls vergleichsweise wenig Sonne gab es in Zürich, Bern oder Chur.

Der Nebel kann nicht nur unsere Psyche belasten, sondern sorgt auch für Sichtbehinderungen im Verkehr, was zu mehr Unfällen führt. Ausserdem hat er einen Einfluss auf die Lufthygiene. Doch wie kommt er überhaupt zustande? Und stimmt es wirklich, dass er in der Schweiz zurückgeht?

Warum der Nebel schon so lange liegt

Schon beinahe zwei Wochen stecken wir im Nebel. Schuld daran sind die anhaltenden Hochdruckverhältnisse. Denn Hochdrucklagen sind in den Herbst- und Wintermonaten Voraussetzung für zähen Nebel. Bei stabilen Hochdrucklagen entsteht in den Nächten jeweils Kaltluft. Die schwere Kaltluft fliesst dann in Bodennähe langsam von den Alpentälern und vom Jura in Richtung Mittelland. Zudem bildet sich Kaltluft auch in klaren Nächten im Mittelland an Ort und Stelle, weil die Wärme ins All ausstrahlt.

Damit drehen sich die Verhältnisse um – unten kalt, oben warm. Der Meteorologe spricht von einer Temperaturumkehr-Schicht oder von einer Inversionsschicht. Weil die Sonne tief steht und wenig Energie vorhanden ist, kann der entstandene Kaltluftsee tagsüber nicht vollständig abgebaut werden. Dadurch sinken die Temperaturen im Mittelland in der Regel von Tag zu Tag etwas ab.

«Da aber kalte Luft weniger Feuchte aufnehmen kann als warme, kommt es mit der Zeit zur Kondensation und damit zur Nebelbildung», sagt Bader. Hat sich eine ausgeprägte Inversion ausgebildet, ist die Schichtung der unteren Atmosphäre extrem stabil, das heisst, der Nebel bleibt. Die Temperatur-Umkehrschicht kann dann nur noch durch stärkere Winde ausgeräumt werden. Diese treten beim Durchgang von Störungen, meist Kaltfronten, auf. Auf solch stärkere Winde müssen wir also hoffen.

Vier Voraussetzungen für Nebel 1. Schwache Sonneneinstrahlung respektive tief stehende Sonne, wie im Zeitraum von Mitte Oktober bis zur ersten Februarhälfte.

2. Wenig Wind in den unteren Luftschichten: erfüllt bei Hochdrucklagen

3. Wenig Bewölkung: ebenfalls bei Hochdrucklagen

4. Die feuchte Kaltluft muss sich in einem Becken sammeln können

Warum der Nebel nach oben gestiegen ist

Lag der Nebel anfangs tief und direkt in den Dörfern ist die Nebelgrenze inzwischen nach oben gestiegen. Grund dafür ist die Bisenströmung, die seit dem 2. November herrscht. Die Bise hat die Situation total verändert. «Je stärker die Bise, desto höher steigt der Nebel», erklärt Bader von Meteo Schweiz.

Ist im Wetterbericht von einer Bisentendenz oder einer schwachen Bise die Rede, liegt die Obergrenze meist im Bereich von 900 bis 1200 Meter über Meer. Bei mässiger Bise steigt die Obergrenze auf 1500 Meter, zusätzlich dringt der Nebel dann auch immer weiter in die Voralpen und Alpentäler vor. Die Bisenströmung durchmischt die Luftmasse unterhalb der Inversion. Dies führt zu einem höher gelegenen Kondensationslevel. Ist dieser erreicht beginnt das Wasser zu kondensieren, es bilden sich Tröpfchen und damit entsteht der Hochnebel.

Vor dem 2. November war die Situation ohne Bise eine andere: Befindet sich ein Hoch nämlich direkt über den Alpen oder ist die Druckverteilung flach, so pendelt sich die Obergrenze bei 800 bis 900 Metern Höhe ein. Kommen hingegen südwestliche Winde auf, sinkt die Obergrenze auf 500 bis 700 Meter ab.

Oft baut sich in einer solchen Wettersituation das Hoch ab und es folgt ein sogenannter Frontdurchgang. Eine Front bedeutet in der Meteorologie eine schmale Grenzzone zwischen verschiedenen Luftmassen. Dabei kommt es im Frontbereich zu relativ sprunghaften Änderungen des Luftdrucks, der Temperatur, der Feuchte und des Windes. Der Frontdurchgang verscheucht somit den Nebel, was diesmal nicht der Fall war.

Die Anzahl der Nebeltage geht eigentlich zurück

Viele Menschen sind im Moment von der Intensität und Dauer des Nebels überrascht. Tatsächlich sind in den Jahren 1971 bis 2020 die Nebeltage nicht nur im Herbst, sondern in der gesamten Nebelperiode von September bis Februar seltener geworden. Am klassischen Nebelstandort Zürich-Kloten lag der Durchschnitt von 1971 bis 1980 bei über 50 Tagen pro Jahr. Zwischen 2010 und 2020 gab es zwölf Nebeltage weniger, also durchschnittlich 38.

Als Ursache für die Abnahme der Nebelhäufigkeit nennen die Fachleute verschiedene Aspekte: Ein Bericht von Meteo Schweiz zeigt auf, dass die Schwankungen der Nebelhäufigkeit parallel zu jenen der Wetterlagen verlaufen, die Nebel verursachen. Dies gilt für die jährliche Dauer der Nebelperiode wie auch für die langfristigen Schwankungen der Nebelhäufigkeit.

«Das legt nahe, dass die schwankenden Wetterlagen die Haupttreiber der unterschiedlichen Nebelverhältnisse sind. Sie schaffen die wichtigsten Voraussetzungen, damit sich Nebel bildet», sagt Bader. Das sind Hochdruck, wenig westliche Anströmung der Luftmassen, Kaltluftansammlung im Mittellandbecken und genug Feuchte. Ob die Erwärmung der Atmosphäre einen Einfluss hat, ist gemäss dem Klimatologen Bader noch nicht genügend untersucht.

Es gibt aber noch weitere Faktoren, die zum Rückgang des Nebels beitragen. Dass es generell weniger Nebel hat, führen Fachleute auch auf die verbesserte Luftqualität zurück. Insbesondere die Abnahme der Emission von Schwefeldioxid, der vor allem aus dem Verbrennen von Heizöl entsteht, hat zum Nebelrückgang beitragen. Schwefeldioxid fördert die Kondensation von Wasserdampf und damit die Bildung von Nebel.

«Daneben soll aber auch die Trockenlegung der Böden durch die Überbauung der Landschaft mitverantwortlich sein.» Die Ausweitung der Siedlungsgebiete trocknet gemäss dieser These nicht nur den Boden, sondern auch die Luft aus, was die Bedingungen für den Nebel erschwert. Auch wenn es diesen Herbst nun anders ist.

Wie man sich im Nebel verhalten sollte

Die Sichtbehinderung durch Nebel erhöht die Unfallgefahr beim Fliegen und beim Strassenverkehr. «Gerade plötzlich auftretender Nebel verursacht viele Unfälle und die schlimmsten Massenkarambolagen sind bei Nebel entstanden», sagt Luca Genovese, Unfallforscher beim Versicherer Axa. Genaue Zahlen zu Nebelunfällen gibt es beim Versicherer nicht.

Nebel sorgt für einen Feuchtigkeitsfilm auf dem Asphalt, der die Haftung auf der Fahrbahn verschlechtert. Da ist genug Abstand zum vorderen Auto wichtig und eine vorsichtige Fahrweise. Entscheidend ist zudem eine korrekte Beleuchtung, erklärt Genovese. Nebelscheinwerfer vorne und Nebelschlussleuchten sollten eingestellt werden. Allerdings nur, wenn es wirklich Nebel hat. Ansonsten müssen diese Leuchten von Gesetzes wegen abgestellt werden, weil sie entgegenkommende Fahrerinnen und Fahrer irritieren.

Zu beachten ist auch, dass moderne Fahrzeuge eine Lichtautomatik haben. Bei Tageslicht fahren die mit Tageslichtern, nicht mit den stärkeren Abblendlichtern. Wenn der Sensor der Lichtautomatik den Nebel nicht selbst feststellt, sollten manuell die Abblendlichter eingeschaltet werden. (aargauerzeitung.ch)