Erste Schneebilder aus den Bergen sind uns nächste Woche fast gewiss. Bild: keystone

Geniess den Samstag! Denn nächste Woche kommt der Schnee (bis auf 1500 Meter runter)

Mehr «Schweiz»

Zuerst die gute Nachricht: Am Samstag gibt es in Teilen der Schweiz bis zu 30 Grad und auch am Sonntag bleiben die Temperaturen spätsommerlich.

Die Wetterkarte für den Samstag zeigt ein erfreuliches Bild.

«Morgen Samstag lohnt sich nochmals ein Ausflug zum Wandern in die Berge oder zum Baden an ein Gewässer, gibt es doch nach im Flachland örtlich etwas Nebel viel Sonnenschein mit lediglich vor allem am Nachmittag vorüberziehenden Schleierwolken und über den Bergen harmlosen Quellwolken», schreibt MeteoNews in einer Mitteilung.

Auch die Wassertemperaturen der Schweizer Seen laden dieses Wochenende (noch) zum Baden ein. Es gilt, diese Tage noch zu geniessen, denn nächste Woche drohen die Temperaturen zu kippen. Der Start macht bereits der Sonntagabend – dann drohen erste Gewitter.

Nächste Woche sinken die Temperaturen drastisch

Am Montag sinken die Maximaltemperaturen in grossen Teilen der Schweiz bereits auf 20 Grad und weniger. Richtig kühl dürfte es laut aktuellen Prognosen ab Mittwoch werden.

Bis am Freitag sinken die Temperaturen nämlich weiter, dann erwarten uns erstmals wieder Zahlen im einstelligen Bereich. Und, – halt dich fest – der erste Schnee kommt. «Auch die Schneefallgrenze wird zum Thema, sie sinkt in der zweiten Wochenhälfte unter 2000 Meter, möglicherweise liegt sie am Donnerstag und Freitag sogar unter 1500 Metern», schreibt der Wetterdienst.

Die Berge erhalten also einen ersten Wintereinbruch, für tiefere Lagen wird aber relativiert: «Für konkrete Angaben dazu ist es noch zu früh.» (leo)