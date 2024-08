Überschwemmungsfolge: Tonnen toter Fische in Griechenland

Der Lebensraum der Fische wurde aber immer mehr eingeschränkt, weil das Wasser in den überschwemmten Gebieten durch Kanäle und eine Schleuse ins Meer und damit in das Becken der Hafenstadt Volos abgeleitet wurde. Die meisten starben dann an Sauerstoffmangel oder konnten im Salzwasser nicht überleben, fügten die Experten hinzu. Die Arbeiten für die Entfernung der stinkenden Massen toter Fische werde noch mehrere Tage dauern, teilten die Behörden mit. (sda/dpa)

Das Phänomen ist in der Region nicht unbekannt. Das Ausmass aber habe nach Angaben von Experten noch nie dagewesene Dimensionen erreicht. Als nämlich das Unwetter vergangenes Jahr auftrat, waren mehr als 20'000 Hektar Land überflutet. Fische eines kleinen Sees fanden in diesen überschwemmten Ebenen reichlich Nahrung und vermehrten sich enorm.

Mehrere Tonnen toter Süsswasserfische wurden aus den überschwemmten Gebieten durch einen kleinen Fluss in den Hafen von Volos gespült. Die Fische starben nach Angaben des Professors für aquatische Umwelt Dimitris Klaudatos hauptsächlich an Sauerstoffmangel. Das sagte er dem griechischen Rundfunk (ERT). Die Behörden haben unterdessen Spezialboote eingesetzt und konnten nach Berichten des griechischen Rundfunks bis Donnerstagmorgen mehr als 70 Tonnen toter Fische aus dem Hafenbecken herausholen.

Bundesrat will Vorlage zu neuen AKW erarbeiten – das Wichtigste in 5 Punkten

Drogen, Glitzer und Schweiss: Das war die Street Parade 2024

Die Street Parade ist 31 geworden. Wir waren vor Ort und haben die schönsten Momente eingefangen.

Alle Jahre wieder lockt die Street Parade Tausende von Menschen nach Zürich. So feiern auch 2024 knapp eine Million Menschen die grösste Technoparty der Welt in der Grossstadt. Wir waren vor Ort, haben mit einem Drogenexperten gesprochen, die besten Outfits der ganzen Parade gesucht und … viel geschwitzt. So war es durchgehend 30 Grad und kein einziges Wölkchen hat sich am Himmel gezeigt. Wenn du die Street Parade verpasst hast oder noch einmal eintauchen möchtest, dann jetzt hier Film ab: