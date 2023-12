Pack die Sonnenbrille aus: So wird das Wetter zum Jahreswechsel

Kommendes Wochenende wird es noch einmal mild. Zu Silvester ist es relativ schön, am Neujahrstag gibt es auch Regen.

Mehr «Schweiz»

Heute bestimmt ein Hochdruckgebiet das Wetter, es bleibt trocken. Abgesehen von Schleierwolken ist es in der ganzen Schweiz recht sonnig. Hochnebel gibt es am Morgen in Teilen des Mittellandes mit einer Obergrenze von etwa 600 Meter, später vor allem im Tessin. Es ist relativ mild bei 7 bis 9 Grad im Norden.

Morgen wird es bewölkt, wobei die Sonne zum Teil durchdrückt. Regen gibt es nur in der Nordwestschweiz. Sonnig wird es in Graubünden und in Teilen des Tessins. Am Freitag wird es wieder richtig mild, die Temperaturen liegen im Norden bei etwa 11 Grad und es wird weitgehend sonnig, mit vereinzelten Schleierwolken.

Am Samstag wird es wieder windig. Dieser ist zum Teil kräftig, den Alpen entlang gibt es auch Niederschläge – die Schneegrenze liegt bei 800–1000 Meter.

Bei diesen milden Temperaturen liegt vielleicht sogar ein Bad drin. Bild: keystone

Das Silvester-Wetter

Was weisse Weihnachten das Wetter zum Jahreswechsel angeht, darfst du dich freuen. Die Temperaturen liegen im angenehmen Bereich – im Norden wird es nicht kälter als 4 Grad, am 31. Dezember gibt es milde 10 Grad. Es sollte auch in der ganzen Schweiz trocken bleiben, einem kleinen Feuer draussen sollte also nichts im Wege stehen.

Auch am Neujahrstag bleibt es ähnlich mild bei maximal 9 Grad im Mittelland. Im Norden kann es zwischendurch regnen, es gibt allerdings auch sonnige Abschnitte. Sonniger ist es im Süden. In den Tagen danach wird es wieder kälter, wir starten im Norden mit noch etwa 5–7 Grad ins neue Jahr.

(rbu)