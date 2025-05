Bund warnt vor heftigen Gewittern in der Zentralschweiz

Am Dienstagnachmittag zogen in der Schweiz Gewitter auf. Für Teile der Zentralschweiz hat der Bund Gefahrenstufe 4 ausgerufen.

Am Dienstag zeigte sich das Wetter in der Schweiz wechselhaft, am Nachmittag zogen insbesondere in den Alpen teils kräftige Gewitter und Regenschauer auf.

Am Abend hat der Bund für die Region Luzern die Gefahrenstufe 4 ausgerufen. Das Gebiet umfasst das Entlebuch, die Agglo Luzern bis nach Alpnach und nördlich Richtung Hochfdorf. Auch das Gebiet um den Sempachersee und die Region Huttwil-Willisau sind betroffen. Gefahrenstufe 4 bedeutet, dass Bäume umstürzen und grössere Äste abbrechen können. Exponierte Lagen sollten wegen der Gefahr eines Blitzeinschlags gemieden werden. Es sind auch Hagelschäden möglich.

Für die Region Zofingen-Triengen gilt Gefahrenstufe 3. Die Gewitteraktivität sollte in der Nacht allmählich abnehmen. Es kann jedoch weiterhin zu Regen kommen, insbesondere in der Zentral- und Ostschweiz. Entsprechend kann es dort auch am Morgen noch regnen.

(vro)