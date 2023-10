Schweizer Löhne sind 2023 durchschnittlich um 2,5 Prozent gestiegen

Auch die Mindestlöhne legten zu. Ihr Wachstum betrug in der Industrie 1.9 Prozent und im Dienstleistungssektor 1.8 Prozent. Die stärksten Lohnanpassungen bei den Mindestlöhnen gab es laut der Erhebung für Beschäftigte von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen (+3.7 Prozent), für kaufmännische Angestellte und Verkaufspersonal (+2.9 Prozent) und Beschäftigte des verarbeitenden Gewerbes (2.6 Prozent). Unterdurchschnittlich war der Lohnzuwachs unter anderem im Gesundheits- und Sozialwesen (+1.3 Prozent) und im Baugewerbe (+1 Prozent). (pre/sda)

Im Gegensatz zu den letzten beiden Jahren verteilte sich laut BFS der durchschnittliche Anstieg der GAV-Löhne 2023 hauptsächlich auf kollektive Erhöhungen (+2.1 Prozent) und nur zu 0.4 Prozent auf individuelle Erhöhungen. Somit seien 86 Prozent der für Lohnerhöhungen bestimmten Lohnsumme gleichmässig an die betroffenen Personen verteilt worden. Sowohl im Sekundärsektor als auch im Tertiärsektor fielen die kollektiven Erhöhungen stärker aus.

Unter Einbezug der Teuerungsprognosen für das Jahr 2023 von +2.2 Prozent dürften die Reallöhne im GAV-Bereich leicht um 0.3 Prozent angestiegen sein, wie das BFS am Montag weiter mitteilte. Von den Effektivlohnanpassungen seien etwas mehr als 655'000 Personen betroffen gewesen. Berücksichtigt wurden Gesamtarbeitsverträge, denen mindestens 1500 Personen unterstellt sind.

Die effektiven Löhne sind 2023 in den wichtigsten Gesamtarbeitsverträgen (GAV) durchschnittlich um 2.5 Prozent gestiegen. Die Mindestlöhne erhöhten sich im Durchschnitt um 1.9 Prozent. Dies geht aus einer Erhebung des Bundesamtes für Statistik (BFS) hervor.

Selbst unter Einbezug der Teuerungsprognosen dürften die Löhne in der Schweiz 2023 leicht steigen.

Selbst unter Einbezug der Teuerungsprognosen dürften die Löhne in der Schweiz 2023 leicht steigen. Bild: KEYSTONE

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Diese Sportler verdienen 2023 am meisten

Bitte keine Sprachnachricht! Warum sie in der Schweiz wenig beliebt sind

Neun Zivilisten in russisch besetzter Stadt getötet ++ Brand in russischer Ölraffinerie

15 Autos, die mehr als 1 Million Meilen geschafft haben. Welches wohl am meisten hat?

2200 oder 12'900 Franken: Warum derselbe Herzschrittmacher so unterschiedlich viel kostet

So steht der desolate FC Basel im Vergleich mit früheren Schlusslichtern da

11 von 12 Bündner Wolfsrudel haben Nachwuchs – 46 Welpen nachgewiesen

In Graubünden haben sich in diesem Jahr elf von zwölf Wolfsrudeln fortgepflanzt. Die Wildhut konnte bisher 46 Welpen nachweisen. Bis auf das Oberengadin leben nun Wolfsrudel in allen Bündner Talschaften.