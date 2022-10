Rekordverlust: SNB macht in 9 Monaten 142 Milliarden Franken minus

Sollte es nicht noch zu einer dramatischen Wende an den Finanzmärkten in den letzten zwei Monaten des Jahres kommen, ist die übliche Gewinnausschüttung an Bund und Kantone akut gefährdet.

Konkret weist die SNB für die Periode von Januar bis September 2022 einen Verlust von 142.4 Milliarden Franken aus, wie sie am Montag mitteilte. Nach einem Minus von 32.8 Milliarden im ersten und 62.4 Milliarden im zweiten Quartal kamen somit im dritten Jahresviertel nochmals 47.2 Milliarden dazu. Ganz überraschend sind die Zahlen nicht – mit einem hohen Verlust im dritten Quartal war angesichts der Turbulenzen an den Finanzmärkten vor allem im September gerechnet worden.

Was ist dran an der «Impf-Lüge»? 5 Aussagen im Faktencheck

Credit Suisse will schon bis Jahresende über 500 Schweizer Stellen streichen

Bis Ende Jahr will die Credit Suisse (CS) in der Schweiz 540 Stellen streichen: «Wir werden schon jetzt, bis Ende des vierten Quartals 2022, weltweit 2700 Stellen abbauen, davon ungefähr 20 Prozent in der Schweiz», sagte CS-Chef Ulrich Körner in der «NZZ am Sonntag».