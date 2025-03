Die zwei sind vorbidlich. Aber 2024 wurden in der Schweiz über eine Million Schwarzfahrten registriert. Bild: www.imago-images.de

Rund 200 Millionen Franken gingen flöten: So viele Schwarzfahrer wie noch nie erwischt

Den ÖV nutzen, aber nicht dafür zu bezahlen, scheint im Trend zu sein. 2024 wurden erstmals über eine Million Schwarzfahrten in der Schweiz registriert.

Reto Fehr Folge mir

Mehr «Schweiz»

Schwarzfahren scheint in der Schweiz ein Trend zu sein. Wie neuste Zahlen des Schwarzfahrer-Registers der Alliance Swisspass zeigen, wurden 2024 über eine Million Schwarzfahrten notiert. So viele wie noch nie seit der Datenerfassung 2019 und erstmals wurde die Schallmauer von einer Million in einem Jahr geknackt.

Im «Tages-Anzeiger» sagt ein Kontrolleur: «Es wird immer schlimmer.» Tatsächlich nahmen die Verstösse innert eines Jahres um zehn Prozent zu. Und zu beachten gilt: Es werden längst nicht alle erwischt. Alliance-Swisspass-Mediensprecherin Michaela Ruoss sagt der Zeitung: «Die Dunkelziffer ist hoch.» Die meisten Betrüger kommen davon. Allianz Swisspass schätzt den Verlust auf jährlich 200 Millionen Franken.

Wenn Tickets gekauft werden, dann mit Vorliebe diese: 267 Millionen verkaufte ÖV-Tickets – so beliebt sind Halbtax Plus und GA Night

Notorische Schwarzfahrende

Auffallend im Register ist auch, dass die notorischen Schwarzfahrer rund die Hälfte der Vorfälle ausmachen. 47 Prozent wurden mindestens dreimal erwischt. Da kann man dann nicht mehr von einem Versehen, sondern muss von Absicht sprechen.

Zuschlag wird immer höher

Die Busse, oder der «Zuschlag», so das offizielle Wording, steigt mit jedem Mal an. Wer einmal erwischt wird, bezahlt 100 Franken, beim zweiten Mal sind es 140, beim dritten Mal 170 Franken. Wer mit einem teilweise gültigen Ticket kontrolliert wird, bezahlt 75 Franken, dann 115 und beim dritten Mal 145 Franken.

Für alle gilt: Ab dem dritten Vorfall innert zweier Jahre muss mit einer Strafanzeige gerechnet werden. Diese läuft allerdings nicht über Alliance Swisspass, sondern über das betroffene Transportunternehmen.

Er hatte wohl eher auch kein Ticket gekauft (undatierte Aufnahme aus Zürich). Bild: KEYSTONE ARCHIVE

Drei Gründe für die Zunahme

Bleiben noch die Gründe für die vermehrten Vorfälle. Gemäss Michaela Ruoss spielen drei Faktoren eine Rolle:

Mehr ÖV-Nutzende

häufigere und effizientere Ticketkontrollen

eine allgemeine gesellschaftliche Veränderung zu mehr Risikobereitschaft

Übrigens: Wie der «Tages-Anzeiger» schreibt, machen 35 Prozent aller Schwarzfahrenden 2024 die Gruppe von Jugendlichen und jungen Erwachsenen bis 26 Jahren aus.