Deisswil BE hat mit Abstand den höchsten Stromverbrauch pro Kopf aller Schweizer Gemeinden. Der Grund dafür liegt auf der Hand. Bild: Deisswil bei Münchenbuchsee

Das sind die Gemeinden mit dem höchsten Stromverbrauch in der Schweiz

Die drohende Strommangellage war das grosse Thema im Winter. Sie konnte verhindert werden, aber in welcher Gemeinde verbrauchten die Einwohner eigentlich am wenigsten und am meisten Strom? Das ist die grosse Übersicht.

Durch den Krieg in der Ukraine wurde uns bewusst, dass Strom nicht endlos zur Verfügung steht. Die drohende Strommangellage konnte im letzten Winter zwar abgewendet werden, das Bewusstsein um die Ressource hat sich aber geschärft.

Das Bundesamt für Energie versucht, mehr Transparenz in den Stromverbrauch und die Transformation des Energiesystems zu bringen. Einen wichtigen Beitrag dazu liefert der Energie Reporter, wo Themen wie Elektroauto-Anteile, Solarstrom-Ausschöpfung und die Verbreitung von erneuerbaren Heizungen bis auf Gemeindeebene aufgeschlüsselt werden.

Neu verfügbar ist im Projekt der geoimpact AG seit Ende Mai auch der Stromverbrauch pro Gemeinde und Kopf. Damit kannst du ab sofort überprüfen, wie viel Strom die Menschen in deiner Gemeinde verbrauchen und wie sich der Verbrauch entwickelt (siehe Infobox unten für die Berechnung). Durchschnittlich liegt der Stromverbrauch pro Person in der Schweiz bei 5,7 Megawattstunden pro Jahr. Hier siehst du, wie deine Gemeinde abschneidet:

Den niedrigsten Stromverbrauch weisen die Genfer Vorortsgemeinden Avully, Chancy und Onex aus. Meist ist eine Kombination der folgenden Faktoren der Grund dafür: viele Einwohner, wenig Industrie/Gewerbe und viele fossile Heizungen (Gas, Oel).

Gemeinden mit dem tiefsten Stromverbrauch pro Kopf:

Avully GE: 1,90 MWh Chancy GE: 1,90 MWh Onex GE: 1,91 MWh Oberengstringen ZH: 2,14 MWh Bettens VD: 2,42 MWh Saubraz VD: 2,48 MWh Staufen AG: 2,53 MWh Veyrier GE: 2,56 MWh Täsch VS: 2,60 MWh Agiez VD: 2,61 MWh

Nicht die Einwohner sind schuld

Am anderen Ende steht Deisswil bei Münchenbuchsee mit einem Stromverbrauch von jährlich fast 100 Megawattstunden pro Kopf einsam an der Spitze. Doch warum verbrauchen die knapp 100 Einwohner so viel mehr Strom als alle anderen Gemeinden? In Deisswil steht eine grosse Fleischverarbeitungsanlage. Diese verbraucht viel Strom, was bei so wenigen Einwohnern natürlich grosse Auswirkungen auf den Pro-Kopf-Verbrauch hat.

Auch bei den anderen Gemeinden mit einem hohen Verbrauch ist die Erklärung ähnlich und kann – auch wenn pauschal schwierig zu beantworten – kurz zusammengefasst so beschrieben werden: wenig Einwohner, viel stromintensive Tourismus-Infrastruktur und/oder Arbeitsplätze. Es ist also nicht so, dass die Einwohner von Deisswil besonders verschwenderisch mit Strom umgehen würden.

Gemeinden mit dem höchsten Stromverbrauch pro Kopf:

Deisswil bei Münchenbuchsee BE: 95,61 MWh Bosco/Gurin TI: 40,20 MWh Riederalp VS: 39,05 MWh Eclépens VD: 38,92 MWh Cerentino TI: 38,50 MWh Bettmeralp VS: 35,90 MWh Bellwald VS: 35,69 MWh Campo (Vallemaggia) TI: 33,25 MWh Novazzano TI: 31,64 MWh Manno TI: 31,51 MWh

Auffallend ist auch, dass viele Gemeinden im Wallis und in Graubünden einen hohen Stromverbrauch verzeichnen. Neben dem Tourismus bei meist wenigen Einwohnern spielt hier auch mit rein, dass beispielsweise im Wallis häufig Stromwiderstandsheizungen verwendet werden.

